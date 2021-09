GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 30 septembre 2021

Comme chaque jeudi, GeForce Now dévoile sa liste des jeux ajoutés au service de cloud gaming ce mois-ci. Septembre continue d'être dense avec l'arrivée de la saison 8 de Fortnite, un jeu gratuit de l'Epic Games Store et cinq nouveautés dès leur sortie cette semaine. Assassin’s Creed III rejoint aussi la plateforme.

Après une première semaine de septembre riche, les prochains ajouts sur la plateforme GeForce Now vont ravir le plus grand nombre. À peine sortis sur les stores, certains titres seront déjà disponibles sur tous les supports de jeux du service de cloud gaming.

Après Life is Strange : True Colors, WRC 9 FIA World Rally Championship ou encore Pathfinder: Wrath of the Righteous, Kena : Bridge of Spirits est déjà disponible sur GFN dès sa sortie. A condition évidemment d’avoir pris le jeu sur l’Epic Games Store afin de pouvoir en profiter sur tous les supports de jeux compatibles. Une belle épopée signée Ember Lab qui propose un jeu d’aventure narratif aussi beau qu’haletant, avec son charme joliment désuet et ses petits personnages farceurs dignes des films Disney (les Rots, pour ne pas les nommer…).

Si vous préférez d’autres styles, pas moins de 12 jeux sont ajoutés dès cette semaine dont Sheltered 2, Sable ou encore The Escapists, à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store.

Les nouveaux jeux de septembre 2021

À compter du 30 septembre

À compter du 23 septembre

Le 16 septembre

Le 9 septembre

Le 2 septembre

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les posséder dans les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les appeler depuis le client Nvidia pour jouer en streaming via le cloud.