GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 7 octobre 2021

Comme chaque jeudi, GeForce Now dévoile sa liste des jeux ajoutés au service de cloud gaming ce mois-ci. Octobre démarre fort avec l'arrivée dès sa sortie de Far Cry 6, en attendant Marvel's Guardians of the Galaxy ou encore Riders Republic dans les prochaines semaines.

Après un mois de septembre intense, octobre repart sur les chapeaux de roues pour GeForce Now. Comme chaque jeudi, la plateforme de cloud gaming a annoncé les jeux qui viennent s’ajouter au catalogue dès cette semaine.

Si l’on trouve des titres sortis parfois depuis quelque temps, le service s’enrichit très régulièrement des blockbusters et sorties les plus attendues le jour même de leur disponibilité.

C’est le cas cette semaine de Far Cry 6. Le nouveau titre d’Ubisoft est d’ores et déjà disponible. Il offre le rôle principal à Giancarlo Esposito (Breaking Bad), le nouveau méchant à éliminer. Il incarne Anton Castillo, dictateur dirigeant les destinées de Yara, une île tropicale en proie à une guérilla. Vous devrez tenter de mener la révolution pour renverser le tyran. Une belle virée dans des décors paradisiaques qui devrait ravir les fans de la franchise.

Les nouveaux jeux d’octobre 2021

À compter du 7 octobre

Far Cry 6 (Ubisoft Connect)

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (Steam)

PC Building Simulator (Gratuit sur Epic Games Store)

The Bus (Steam)

Going Medieval (Steam)

Gone Home (Steam)

Space Haven (Steam)

Courant octobre 2021 :

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les appeler depuis le client Nvidia pour jouer en streaming via le cloud.