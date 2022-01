Nvidia : pilote spécial God of War sur PC, voici les nouveautés

Les derniers pilotes Nvidia GeForce Now permettent à God of War de profiter du DLSS et de Nvidia Reflex dès sa sortie.

Les joueurs PC vont enfin pouvoir mettre les mains sur l’acclamé reboot de God of War. Pour l’occasion, et comme c’est souvent le cas pour les grosses sorties de AAA, Nvidia annonce la sortie de nouveaux pilotes Nvidia GeForce Game Ready.

L’apport le plus notable de cette mise à jour est sans conteste le support du DLSS pour les possesseurs de cartes RTX. Si vous possédez une carte graphique GeForce 900 ou plus récent, Nvidia Reflex fait aussi partie de la mise à jour. Rappelons que ce logiciel vise à réduire la latence entre le moment où vous appuyez sur un bouton et l’instant où le jeu réagit (l’input lag en bon langage de gamer).

God of War en 4K 60 FPS

Plus précisément, Nvidia affirme que le DLSS devrait améliorer la fréquence d’affichage de 45 % sur God of War lorsqu’il est affiché avec une définition 4K.

Ci-dessous, vous pouvez voir les framerates escomptés avec le DLSS activé sur God of War en fonction de votre carte graphique, avec les réglages du jeu sur Ultra.

Nvidia Reflex quant à lui devrait baisser la latence de 22 %, toujours selon la firme de Santa Clara, toutes configurations confondues.

L’entrée en jeu du DLDSR

Autre ajout intéressant pour les joueurs et joueuses, en particulier les moins fortunés ou même ceux qui préfèrent jouer en 1080 ou 1440, le DLDSR fait son entrée avec cette mise à jour des pilotes.

Pour rappel, il s’agit d’une technique de mise à l’échelle qui « améliore la qualité de l’image en effectuant un rendu à une résolution plus élevée » avant de ramener l’image à une définition moindre. Cela est surtout intéressant si vous souhaitez afficher un jeu pas trop gourmand pour votre carte graphique et qu’il vous reste donc un peu de puissance de calcul pour améliorer le rendu.

La mise à jour Nvidia GeForce apporte aussi de nouveaux filtres FreeStyle, utilisables si vous jouer avec l’overlay GeForce Experience. Voici ce qu’ils apportent.

SSRTGI (Screen Space Ray Traced Global Illumination), plus connu sous le nom de « Ray Tracing ReShade Filter », améliore l’éclairage et les ombres de vos titres préférés pour créer une plus grande sensation de profondeur et de réalisme.

SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) accentue l’apparence des ombres près des intersections des objets 3D, en particulier dans les environnements faiblement éclairés ou en intérieur.

Dynamic DOF (Depth of Field) applique un flou de type bokeh en fonction de la proximité des objets dans la scène, ce qui donne à votre jeu une sensation plus cinématographique.

La mise à jour des pilotes Nvidia est disponible dès ce 14 janvier sur GeForce Experience.

