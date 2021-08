Nvidia renforce sa solution DLSS : des blockbusters et une compatibilité Linux Proton DirectX 11 et DirectX 12

La technologie DLSS de Nvidia arrive sur les gros jeux de la fin d'année.

Les technologies logicielles sont devenues très importantes sur le marché des cartes graphiques. L’écosystème fait partie désormais de l’un des critères à prendre en compte pour choisir son nouveau GPU. Nvidia s’est d’ailleurs fait une spécialité de proposer plein d’outils réservés à ses produits : DLSS, Broadcast, Reflex, etc. La technologie d’amélioration de l’image Nvidia DLSS a fait beaucoup parler d’elle et la concurrence apparait à l’horizon avec AMD FSR, et surtout Intel XeSS.

En attendant, Nvidia continue de renforcer son offre.

Une arrivée sur GNU/Linux grâce à Proton

Pendant longtemps, le jeu vidéo sur PC rimait forcément avec Windows. C’est encore très vrai aujourd’hui, mais de plus en plus de jeux sont compatibles GNU/Linux grâce notamment aux efforts de la plateforme Proton développée par Valve, l’éditeur de la boutique Steam. Cette dernière permet de faire tourner facilement sur GNU/Linux des jeux conçus pour Windows avec DirectX 11 et 12.

Nvidia se joint à cet effort en ajoutant une compatibilité de Nvidia DLSS à Proton. Le support de l’API Vulkan était déjà là, mais c’est désormais les jeux DirectX 11 et 12 qui seront pris en charge par la technologie de Nvidia. Ainsi, si vous passez de Windows à Linux, il ne devrait plus y avoir de problème avec DLSS.

Une panoplie de nouveaux jeux compatibles

La Gamescom est aussi l’occasion pour Nvidia de faire le point sur les nouveaux jeux qui proposent le DLSS. Voici la liste des titres mis en avant :

Battlefield 2042,

Dying Light 2 Stay Human,

Marvel’s Guardians of the Galaxy,

Black Myth: Wukong,

Bright Memory: Infinite,

Chivalry 2,

Faraday Protocol,

GRIT,

Loopmancer,

Myst,

Naraka: Bladepoint,

SYNCED: Off-Planet

The Ascent

On retient évidemment le géant Battlefield 2042 qui sortira à la fin de l’année et prendra en charge DLSS et Nvidia Reflex. Le jeu Marvel’s Guardians of the Galaxy qui doit encore faire ses preuves est également l’un des blockbusters de la fin de l’année.

Le jeu Black Myth Wukong développé en Chine fait aussi beaucoup parler de lui depuis sa première présentation. Il proposera une compatibilité avec Nvidia DLSS à travers sa mise à niveau vers Unreal Engine 5.

Il est important pour Nvidia de signer avec un maximum de développeurs pour offrir ses technologies. En 2022, Intel devrait essayer à son tour de séduire les créateurs de jeux vidéo avec sa technologie XeSS.