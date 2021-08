Gamescom 2021 : dates, horaires, jeux à suivre… par ici, le programme !

Evénement toujours en ligne une année de plus, la Gamescom 2021 débute ce mardi avec notamment la conférence Xbox avant le grand raout mercredi lors de l'Opening Night Live organisée par Geoff Keighley. Pas de consoles à découvrir cette année, mais une pléiade de jeux très attendus.

Les années se suivent et se ressemblent malheureusement dans le jeu vidéo. Les événements aussi. Crise sanitaire toujours en cours, l’industrie continue de faire parler d’elle virtuellement.

Après l’E3, la Gamescom a délaissé le Parc des Expositions de Cologne (Allemagne) pour se tenir uniquement en ligne. Chaque éditeur et constructeur va ainsi dévoiler son programme de fin d’année lors d’une succession de présentations virtuelles, avec en point d’orgue l’Opening Night Live animée par Geoff Keighley mercredi soir.

Le salon en lui-même se tient du mercredi 25 au vendredi 27 août et sera à suivre intégralement en ligne. Les développeurs sont déjà sur le pied de guerre depuis lundi avec le début de la DevCom.

Les ténors (presque tous) au rendez-vous

Mais les principaux acteurs seront bien de la partie, d’Activision qui va en dire plus sur son fraîchement annoncé Call of Duty Vanguard à Ubisoft qui peaufinera les annonces de Far Cry 6, le cross-over Watch Dogs Legion – Assassin’s Creed Valhalla ou encore le prochain Riders Republic. Reste à savoir si Avatar Frontiers of Pandora aura droit à de nouvelles images aussi tôt avant sa sortie prévue en 2022.

Xbox est évidemment fidèle au poste et s’offre même une longue conférence de 90 minutes dès ce mardi soir à 19h. Pas de nouveautés à prévoir, annonce la firme américaine, mais l’occasion sans aucun doute d’en savoir un peu plus sur Psychonauts 2 disponible dès le lendemain, Halo Infinite qui se fait attendre, Forza Horizon 5 ou bien sur les prochains jeux Bethesda et ceux des autres Xbox Studios qui viendront garnir le toujours dynamique Xbox Game Pass. Pas sûr que les éditeurs tiers aient voix au chapitre tant la firme a de quoi faire avec ses propres ressources.

Le Showcase de l’E3 avait été particulièrement dense et rythmé, Xbox a la pression des fans et observateurs pour faire aussi bien, si ce n’est mieux, surtout sans concurrence. Car une fois de plus, Sony manque à l’appel et continue de briller par son absence autant que par les chiffres de ventes hallucinants de sa PS5, qui a tout aussi discrètement fait peau neuve. Certes, PlayStation avait organisé un State of Play peu avant l’E3 –dont la marque était aussi absente–, histoire de découvrir un peu plus Horizon Zero Dawn : Forbidden West, mais c’est bien peu depuis le lancement de sa dernière console.

N’espérez pas plus voir Nintendo s’épancher sur sa future Switch Oled dont nous avons eu un excellent premier aperçu. Le voisin nippon ne figure également pas sur la liste des présents à la Gamescom et nous devrons encore attendre avant d’en apprendre davantage sur le prochain Legend of Zelda ou sur Metroid Dread.

L’Opening Night Live, plus que jamais incontournable

Comme à l’E3, tous les regards risquent d’être tournés vers l’Opening Night Live, événement traditionnellement dédié et destiné aux membres de l’industrie en préambule de la Gamescom, et qui prend une saveur toute particulière avec la pandémie pour son organisateur, l’ancien journaliste Geoff Keighley.

L’homme derrière la Summer Game Fest ou encore les Game Awards devient un pilier incontournable du milieu vidéoludique en animant l’événement à ne pas manquer. Il a réussi en juin à éclipser les conférences de l’E3, même à laisser croire que son événement en était la soirée d’ouverture, avec une présentation en ligne des futurs gros titres. Si on a enquillé les trailers avec plus ou moins d’intérêt, on se souviendra néanmoins y avoir réellement découvert Elden Ring. Rien que pour ça et pour la dynamique de l’ensemble, cela suffira à rester dans les mémoires. Le reste…

🎉 Wednesday, celebrate what’s next in video games with @gamescom Opening Night Live! Here’s the hype trailer I edited to get us geared up for Wednesday’s 2-hour live show with 30+ games Tune in 🕚 11a PT / 2p ET / 7p BST / 8p CEST to see what we have in store for you 🙂 pic.twitter.com/P6hVM8YdJJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2021

Alors, son ONL se doit d’être tout aussi prometteuse mercredi soir dès 20h. Keighley l’a lui-même annoncé comme tel ces derniers jours sur Twitter. Et le programme s’annonce alléchant avec des nouvelles de COD : Vanguard, du Director’s Cut de Death Stranding, des nouvelles de Genshin Impact, SIFU et Vampire : The Masquerade – Bloodhunt, ou encore le retour de la franchise Saints Row et des 20 ans de Super Monkey Ball : Banana Mania. Un programme mêlant trailers, World Premiere comme le prochain LEGO Star Wars : The Skylanders Saga, King of Fighters et temps forts musicaux avec les musiques de jeux interprétées en direct. Et huit « World Premiere » sont même annoncées en amont de la soirée, lors de 30 minutes de preshow.

Cette Gamescom qui trace généralement la voie de la fin d’année au sein de l’industrie devrait être chargée en jeux qui comptent, tout du moins lors de ses conférences avec également une quarantaine de titres montrés lors du Futura Game Show organisé par GamesRadar le jeudi soir dont quelques pointures issues de Koch Media, Team17 ou encore Frontier Developments. Les jeux indépendants seront à l’honneur du Awesome Indies le même jour.

Un programme de conférences certes moins glamour qu’à l’E3 ou la Summer Game Fest où certains éditeurs y étaient allés de leur propre événement (Ubisoft, EA, Take Two, etc.), avec plus ou moins de réussite. Le salon allemand organise cependant d’autres mini rendez-vous tout au long de la fin de semaine (25-27 août), à suivre en ligne sur son site.

Le programme de la Gamescom 2021