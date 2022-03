GeForce Now : les jeux ajoutés la semaine du 31 mars 2022

Pour clore le mois de mars, GeForce Now ajoute cinq nouveaux titres à sa plateforme de cloud gaming. Après Tunic, le nouveau Syberia, FAR : Changing Tides ou encore Shadow Warrior 3, Dying Light Enhanced Edition ou notamment le tout nouveau Midnight Ghost Hunt sont déjà compatibles.

Et l’on boucle le mois de mars avec les derniers jeux ajoutés au catalogue. Cette semaine, ce sont cinq nouveaux titres qui viennent renforcer la plateforme de cloud gaming GeForce Now avant une flopée de jeux de haut vol en avril.

Pour aller plus loin

GeForce Now RTX 3080 : plus besoin de s’engager sur 6 mois pour en profiter

Le fraîchement arrivé sur PC Midnight Ghost Hunt est déjà sur GeForce Now pour être joué partout. Ce jeu multijoueur vous fait incarner des fantômes ou des chasseurs. Prenez possession d’objets ou stoppez-les, mais avant minuit !

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Dying Light Enhanced Edition rejoint aussi la bibliothèque de jeux compatibles avec son mode apocalyptique et ses zombies qui ont pris le pouvoir. Le jeu arrive dans sa version complète, avec ses extensions et son season pass.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

À noter que la nouvelle saison de Fortnite, Chapter 3 Season 2 baptisée Rébellion est disponible via GeForce Now. Un événement exclusif MapleStory pour les utilisateurs du service de cloud gaming est d’ailleurs au programme.

Pour aller plus loin

Fortnite est de retour chez Apple… grâce à GeForce Now

Les Maplers de niveau 30+ abonnés à GeForce Now ont jusqu’au 28 avril pour réclamer une quête spéciale et obtenir un Lil Boo Pet et une boîte d’événement GeForce NOW qui peut être ouverte 24 heures après son acquisition.

Syberia, Tunic ou encore Shadow Warrior 3 déjà disponibles

Parmi les jeux déjà compatibles GeForce Now et lancés ce mois-ci, Syberia : The World Before est un point’n’click dans l’univers Syberia. Quatrième volet, il suit les destinées de deux femmes, Dana Roze et Kate Walker. La première, jeune pianiste talentueuse, vit en 1937 quand la seconde reprend du service en 2004.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Annoncé de longue date sur Xbox notamment, Tunic est également sur Steam. À vous d’incarner le mignon renard et de partir explorer les contrées peuplées de monstres féroces. Dans ce jeu d’action isométrique, il faudra aussi recourir à des pouvoirs ancestraux pour vivre la grande aventure.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

À noter également les arrivées de Martha is Dead, un étrange thriller psychologique à la première personne se déroulant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Far : Changing Tides, une virée poétique et envoûtante dans un monde inondé, ou encore Shadow Warrior 3, le jeu de samouraïs modernes édité par Devolver.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en mars 2022

Dès le 31 mars :

Le 24 mars :

Highrise City (Steam)

Fury Unleashed (Steam)

Power to the People (Steam et Epic Games Store)

Project Zomboid (Steam)

Rugby 22 (Steam)

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Steam)

Le 17 mars :

Le 10 mars :

Buccaneers! (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Distant Worlds 2 (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Ironsmith Medieval Simulator (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Bus Driver Simulator (Steam)

(Steam) Martha is Dead (Steam)

(Steam) Survival Quiz CITY (Steam)

Le 3 mars :

Elex II ( Nouvelle sortie sur Steam )

Nouvelle sortie sur Steam Far : Changing Tides (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Shadow Warrior 3 (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) AWAY : The Survival Series (Epic Games Store)

Series (Epic Games Store) Labyrinthine Dreams (Steam)

(Steam) Sins of a Solar Empire : Rebellion (Steam)

(Steam) TROUBLESHOOTER : Abandoned Children (Steam)

Children (Steam) The Vanishing of Ethan Carter (Epic Games Store)

Comment profiter de GeForce Now ?

Pour pouvoir jouer à vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les utiliser depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.