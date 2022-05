GeForce RTX 4000 : la conférence Nvidia du Computex datée

Nvidia vient d'annoncer la date de sa conférence pour le Computex. On pourrait y découvrir les nouvelles GeForce RTX 4070 et RTX 4080.

Après les graves pénuries qui ont touché la génération 3000 des GeForce RTX de Nvidia, les joueurs attendent avec impatience l’arrivée de la génération suivante pour peut-être avoir une chance de se procurer une nouvelle carte graphique à un prix décent. Sortez vos calendriers, on a une date qui pourrait vous intéresser.

RDV au Computex 2022

Nvidia a annoncé sa conférence pour le Computex 2022, elle aura lieu le lundi 23 mai à 20 heures sur le fuseau UTC-7, soit le mardi 24 à 5 heures du matin à l’heure de France métropolitaine. La marque au caméléon compte y présenter « comment l’IA alimente le data center de l’entreprise », mais aussi « les derniers produits et technologies pour les gamers et les créateurs ».

Les sujets devraient être nombreux à en croire le nombre d’intervenants prévus pour l’évènement, puisqu’ils seront au nombre de six. On peut notamment citer Brian Kelleher, ingénieur matériel, et Jeff Fisher, le responsable de la division GeForce qui était également présent pour détailler la RTX 3090 Ti lors du CES.

L’année dernière, Nvidia avait profité de l’évènement pour annoncer les RTX 3070 Ti et 3080 Ti. Cette année, on espère y voir les premières représentantes de la gamme GeForce RTX 4000, ou a minima plus de détails sur les architectures Ada Lovelace (pour le grand public) et Hopper (pour les professionnels). Le nombre d’orateurs prévus laisse néanmoins planer le doute : en 1 heure, il semble difficile de présenter en profondeur des produits et des technologies liées à l’IA.

La bataille des architectures

Quoi qu’il en soit, le Computex est évidemment un évènement à suivre avec attention. Chez la concurrence, la riposte est déjà prévue puisque Liza Su, CEO d’AMD, tiendra une conférence le 23 mai, à 8h, heure de Paris, pour présenter l’architecture RDNA 3.

Dans un autre registre, une autre conférence intéressante est d’ores et déjà datée : Microsoft le 23 mai à 9h30 (heure de Paris).

