GeForce RTX 3070 Ti et 3080 Ti : Nvidia dévoile ses nouvelles cartes graphiques haut de gamme

Nvidia a présenté deux nouvelles cartes graphiques lors de sa conférence du Computex. Les RTX 3070 Ti et 3080 Ti viennent compléter la série 30.

Nvidia ne chaume pas malgré les problèmes de pénurie qui touchent tout le secteur de la tech. Depuis le mois de septembre 2020, Nvidia a lancé les GeForce RTX 3090, 3080, 3070, 3060 Ti et 3060, en plus des puces pour PC portable accompagnée d’une nouvelle génération de châssis Max-Q.

Après plusieurs mois de fuites, la marque américaine apporte deux nouvelles pierre à son édifice avec les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti.

Un intermédiaire entre 3080 et 3090

Si l’on revient un peu en arrière, souvenons-nous que Nvidia avait surpris avec le lancement de la RTX 3090. Cette carte graphique à 1400 euros voulait jouer sur les deux tableaux : remplacer la Titan RTX et être une GeForce très puissante (mais très cher).

Avec la RTX 3080 Ti, Nvidia revient à quelque chose de plus raisonnable. La carte vient se placer entre la RTX 3080 et la RTX 3090 en misant davantage sur ses performances en jeu vidéo que cette dernière.

1,5x la RTX 2080 Ti et 2x la GTX 1080 Ti

Plus concrètement, Nvidia promet que sa « nouvelle Ti » proposera 1,5x les performances de la RTX 2080 Ti en son temps, et 2x les performances de la GTX 1080 Ti en rasterisation, sans le ray tracing.

Pour arriver à ce niveau, Nvidia annonce les caractéristiques suivantes pour sa nouvelle carte, toujours basée sur la puce GA102.

GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GPU 8 nm GA102 8 nm GA102 8 nm GA102 Cœur CUDA 10496

10240 8704 Cœur Tensor 328 320 272 Cœur RT 82 80 68 Fréquence boost 1695 MHz

1665 MHz 1710 MHz

Mémoire 24 Go de GDDR6X

12 Go de GDDR6X

10 Go de GDDR6X

Vitesse mémoire 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bus mémoire 384 bits

384 bits

320 bits

Bande passante 936 Go/s 912 Go/s

760 Go/s TDP 350 W 350 W 320 W Disponibilité 24 septembre 2020 Juin 2021 17 septembre 2020 Prix 1549 euros 1199 euros 719 euros

Comme on peut le voir, malgré la proximité dans le nom, on a une nette différence entre la RTX 3080 et son modèle Ti. Ce dernier devrait bien être significativement plus performant en jeu.

La GeForce RTX 3070 Ti

Si la RTX 3080 Ti est la star de l’événement, Nvidia a également présenté la RTX 3070 Ti.

Cette carte présente les caractéristiques suivantes.

GPU : GA104

Coeur Cuda : 6144

Coeur Tensor : 192

Coeur RT : 48

Fréquence Boost : 1,77 GHz

Mémoire : 8 Go GDDR6X

Vitesse mémoire : 19 Gbit/s

Bus mémoire : 256 bits

Bande passante : 608 Go/s

TDP : 290W

Prix et disponibilité

La GeForce RTX 3080 Ti sera disponible à partir du 3 juin 2021 pour 1199 euros.

La GeForce RTX 3070 Ti sortira le 10 juin, une semaine plus tard, pour 619 euros.