Paris Fan Festival : que faisait Nvidia au plus grand salon français de la pop culture ?

Entre le stand de figurines Funko Pop et celui de l'exposition Stargate, on pouvait trouver Nvidia au Paris Fan Festival. Mais quel est le rapport entre ces symboles de la pop culture et le premier constructeur de cartes graphiques ?

Le Paris Fan Festival n’en est qu’à sa seconde édition, mais il s’agit déjà du plus grand évènement qui célèbre la pop culture en France. Le 15 et 16 avril derniers, des dizaines d’exposants et des milliers de visiteurs ont afflué au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles.

Deux journées pendant lesquelles fans de séries, de super héros et de jeux vidéo, déguisés ou non, se retrouvent dans un salon qui leur est dédié. Cette année, Nvidia dispose de son propre stand. Pour quelle raison Nvidia participe à ce salon ? Parce que les technologies du constructeur offrent beaucoup aux créatifs, designers ou artistiques derrière ces emblèmes de la pop culture.

Paris Fan Festival, qu’est-ce que c’est ?

Vous l’aurez compris à son nom, le Paris Fan Festival est un évènement dédié aux aficionados des grandes licences de la pop culture. Un lieu où chacun peut arborer son plus beau cosplay sans craindre de sortir du lot, au contraire.

Pourquoi un tel rassemblement de fans ? Le salon regorgeait de stands dédiés aux différents univers de la pop culture. Parmi la très longue liste d’exposants et d’expositions, on retrouvait des studios de création d’animés, des expositions Star Wars ou Stargate, ou encore des artisans-créateur de goodies. Il y avait même un vaisseau X-Wing en taille réelle.

Parce que le jeu vidéo fait aussi partie de la pop culture, de grands noms du gaming étaient de la partie. C’était le cas de Nvidia.

Que fait Nvidia au Paris Fan Festival ?

Quel est le point commun entre les séries animées comme Arcane, les cartes graphiques Nvidia et le Paris Fan Festival ? Vous ne le savez peut-être pas, mais Nvidia est au centre du travail des studios d’animation grâce à ses pilotes Studio. Le studio français Fortiche, à l’origine de la série à succès Arcane sur Netflix, les utilise dans son processus de création.

Nvidia a développé les pilotes Studio à destination de ses cartes graphiques dans le but d’accélérer significativement les temps de rendu et de traitement. Un exemple : l’encodage d’une vidéo 4K sur Adobe Premier Pro est de 57 minutes sans accélération GPU, contre 6,5 minutes avec les pilotes Nvidia Studio. De quoi gagner en confort, mais aussi en productivité.

Les pilotes Nvidia peuvent aujourd’hui accélérer des dizaines d’applications dédiées à la création. Parmi les plus connues, on trouve Blender, Unreal Engine, OBS Studio, ainsi que toute la suite Adobe. Nvidia veut se positionner comme le meilleur allié des artistes.

Nvidia au Paris Fan Festival : du jeu vidéo et de la création

En partenariat avec Rue du Commerce, Nvidia disposait de son propre stand au Paris Fan Festival. De la forme d’un cube, il comportait sur chaque face un espace propre aux technologies Nvidia. On retrouvait ainsi :

une face consacrée à la création épaulée par intelligence artificielle avec Nvidia Canvas ;

une face dédiée au travail avec distance avec la technologie Nvidia Broadcast ;

une face réservée à la création professionnelle avec Blender et Create ;

enfin, la face destinée au streaming vidéo avec RTX Video Super Resolution.

À chaque fois, les visiteurs pouvaient prendre en main les PC mis à disposition afin d’essayer chaque technologie Nvidia. Les novices se tournaient vers Nvidia Canvas dans le but de créer des paysages photoréalistes sans aucune connaissance technique. Les plus experts, eux, profitaient des temps d’exports réduits sur Blender et Create grâce aux pilotes Nvidia Studio.

Enfin, près du stand Nvidia, se trouvait la scène « créateurs ». Tout le weekend, experts du jeu vidéo et de la création tenaient des conférences autour de la création. Par exemple, le YouTubeur Atom était l’un des animateurs de la rencontre sur les effets spéciaux dans le cinéma.

Rue du Commerce était également présent et proposait une sélection de produits gaming à la vente : périphériques, composants et objets connectés. On pouvait même assister au montage d’un PC avec des composants MSI en direct, entre les mains de @Bavarnold.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid