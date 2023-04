Nvidia prépare ses GeForce aux deux gros jeux d’avril avec ce nouveau driver

Nvidia a déployé le 19 avril un nouveau pilote graphique voué à ses GPU GeForce. Ce dernier prépare notamment le terrain pour l'arrivée de deux gros jeux : Star Wars Jedi Survivor ainsi que Dead Island 2, attendus sur PC dans les prochains jours.

Comme à son habitude à l’arrivée de titres majeurs sur PC, Nvidia s’emploie aux optimisations logicielles d’usage avec le déploiement d’un nouveau pilote, le GeForce Game Ready 531.68 WHQL.

Disponible depuis quelques heures via l’utilitaire GeForce Experience (mais aussi en téléchargement direct à cette adresse), ce dernier permet de préparer les cartes graphiques de la marque à la sortie imminente de deux nouveaux jeux : Star Wars Jedi : Survivor, ainsi que Dead Island 2. Le premier arrivera sur PC le 28 avril, tandis que le second est attendu dès le 21 avril… et donc très prochainement.

Quelques bugs sont corrigés (et d’autres ont été découverts entre temps)

Nvidia profite aussi de ce déploiement pour corriger une poignée de bugs identifiés en amont. Trois d’entre eux sont listés dans les notes de version. On apprend ainsi que les problèmes de plantages intempestifs sur Immortals Fenyx Rising ont été réglés, au même titre que les soucis de performances constatés lors de l’activation de Reflex depuis les paramètres graphiques de Counter-Strike 2 Limited Test. Le conflit observé entre ShadowPlay et l’application EA Play a également été résolu, indique Nvidia.

Quelques problèmes sont toutefois connus avec ce nouveau pilote. Heureusement, ils sont plutôt marginaux. Il se peut par exemple que les détenteurs de RTX 4090 subissent un ciel clignotant s’ils regardent en l’air dans Watch Dogs 2. Des soucis avec le feuillage sous Halo Wars 2 ont également été repérés sur certaines configurations.

En sortie de veille, votre moniteur peut également scintiller brièvement si le DSR ou le DLDSR sont actifs. On apprend en outre que l’activation et la désactivation du HDR in-game peut entraîner des problèmes de stabilité, tout du moins quand la définition adoptée n’est pas native. La liste complète des problèmes connus avec le driver Game Ready 531.68 WHQL peut quoi qu’il en soit être consultée à cette adresse au besoin.

