Nvidia : une RTX 5070 et une « surprise majeure » pour les joueurs au CES 2025 ?

Un troisième GPU pourrait être annoncé par Nvidia au CES de Las Vegas en janvier prochain.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les fuites n’en finissent pas sur les prochaines cartes graphiques Nvidia. La firme a confirmé sa présence au CES 2025, on imagine pour présenter la génération Blackwell au grand public.

Les dernières rumeurs nous ont donné un aperçu de la fiche technique des GeForce RTX 5090 et RTX 5080, la seconde ayant un avantage au niveau de la vitesse de sa mémoire.

Plusieurs fuites semblent s’accorder pour l’annonce d’un troisième GPU lors de cet évènement, la RTX 5070.

Le premier GPU Blackwell milieu de gamme

Selon les sources du site Wccftech, Nvidia devrait aussi annoncer une RTX 5070 en janvier prochain. Basée sur le GPU GB205, la carte devrait embarquer 12 Go de mémoire vidéo cadencée à 28 Gbps sur un bus de 192-bit, pour une bande passante de 672 Go/s.

C’est une augmentation de 33% par rapport à la RTX 4070 pour une consommation en hausse de 14%. Le leaker @kopite7kimi

sur Twitter (X) a confirmé que son TGP serait bien de 250W.

À noter que seules les RTX 5090 et RTX 5080 devraient proposer le connecteur d’alimentation 12V-2×6 plus récent, la RTX 5070 garderait le décrié 12VHPWR. Tous les GPU de cette génération devraient sans surprise être compatible PCIe 5.0 ainsi que DisplayPort 2.1a (80gbps).

Une « surprise majeure » à prévoir

Sans trop de surprise, Nvidia pourrait aussi dévoiler de nouvelles fonctionnalités logicielles pour tirer parti des évolutions matérielles de ses cartes graphiques.

Wccftech indique que la firme évoquera des « technologies d’IA de nouvelle génération pour les joueurs » qui seront une « surprise majeure pour tout le monde ».

On peut donc s’attendre à une mise à jour d’envergure pour sa technologie DLSS, qui n’est plus seulement un algorithme d’upscaling boosté à l’IA, mais aussi une suite d’outils pour rendre ses jeux plus beaux (ray reconstruction) et plus performants (frame generation).