OnePlus n’a pas de smartphone à deux écrans, c’était une blague

OnePlus veut taquiner Samsung, le constructeur chinois prépare une annonce sur un curieux smartphone à deux écrans en même temps que l'Unpacked Galaxy où sera annoncé le Galaxy Z Fold 3.

Mise à jour du 11 août 2021 :

Il fallait s’y attendre. OnePlus n’avait aucun smartphone à présenter, ce n’était qu’une campagne de promotion pour surfer sur le lancement du Galaxy Z Fold 3. Pour le moment uniquement pour le marché américain, la surprise est une remise sur le OnePlus 9.

Half off. Literally.

Get the OnePlus 9 for 50% OFF. https://t.co/O029HjXT0p pic.twitter.com/DRRzU3SmkZ

