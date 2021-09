OnePlus Buds Z2 : les écouteurs pas chers se dévoilent avant l’heure

Le leaker Max Jambor a publié avant leur annonce les caractéristiques des prochains écouteurs accessibles de OnePlus, les Buds Z2.

Mi-septembre, on apprenait que OnePlus préparait de nouveaux écouteurs sans fil d’entrée de gamme. Baptisés OnePlus Buds Z2, ils se révèlent grâce aux indiscrétions du leaker allemand Max Jambor.

Sur Twitter, le leaker, généralement bien informé, a mis en ligne un visuel sur lequel on peut voir le nom « Z2 » ainsi que certaines caractéristiques attendues sur les futurs écouteurs du constructeur.

Parmi les caractéristiques annoncées par Max Jambor, on peut notamment citer la présence d’une connectivité Bluetooth 5.2 et de coloris noirs ou blanc. Mais les informations les plus intéressantes résident dans la présence d’une réduction de bruit active (ANC). Pour rappel, les premiers OnePlus Buds Z, lancés en fin d’année dernière, ne proposaient qu’une simple isolation passive, mais pas de réduction du bruit numérique à l’aide de microphones.

Les OnePlus Buds Z2 reprendraient donc une fonction présente sur les modèles haut de gamme de la firme, les OnePlus Buds Pro. Pour rappel, selon OnLeaks, les OnePlus Buds Z2 devraient également passer au format intra-auriculaire. La réduction de bruit active devrait donc s’appuyer sur l’isolation passive.

Outre cette réduction active du bruit, Max Jambor indique également que les OnePlus Buds Z2 profiteront d’une étanchéité IP55 rendant les écouteurs résistants à la fois aux éclaboussures et aux poussières. Les écouteurs devraient également être compatibles Dolby Atmos pour une meilleure gestion du son 3D.

Une autonomie de sept heures pour les OnePlus Buds Z2

Enfin, Max Jambor livre également quelques informations à propos de la batterie des OnePlus Buds Z2. D’après lui, les écouteurs pourront fonctionner pendant 7 heures seuls avec jusqu’à 38 heures avec le boîtier de recharge. Il ne précise cependant pas si cette autonomie est mesurée avec ou sans la réduction de bruit active. Enfin, dix minutes de charge devraient permettre de récupérer jusqu’à cinq heures de batterie sur les écouteurs.

Pour l’heure, on ignore encore quand OnePlus compte annoncer officiellement ses nouveaux écouteurs. L’an dernier, les OnePlus Buds Z avaient été lancés à l’automne. On peut donc s’attendre à une présentation dans le courant du mois d’octobre pour les OnePlus Buds Z2.