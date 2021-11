Voici les premières images du OnePlus Nord 2 X PAC-MAN Edition

L'édition limitée du OnePlus Nord 2 X PAC-Man sort ce mardi 16 novembre. Pour l'occasion, le design et l'interface ont été mis aux couleurs du célèbre jeu de Bandai Namco.

Annoncé le 8 novembre 2021, le OnePlus Nord 2 X PAC-MAN Edition peut enfin être dévoilé en photos. S’il reprend le design général et les capacités du OnePlus Nord 2, dans sa version la mieux dotée (12 Go de RAM et 256 Go), OnePlus va encore un peu plus loin que pour ses précédentes éditions spéciales, comme le OnePlus 8T Cyberpunk 2077, ou bien sa OnePlus Watch Harry Potter.

Déjà à l’extérieur, le téléphone arbore bien évidemment une coque stylisée avec un petit PAC-MAN situé au milieu et sur la gauche du smartphone. Celui-ci est parsemé de petits points blancs situés à équidistances les uns des autres, pour rappeler un niveau du célèbre jeu d’arcade.

Le célèbre alert slider sur le côté du téléphone qui permet de le passer à l’envie en vibreur ou silencieux affiche le bleu sombre des fantômes lorsqu’ils fuient PAC-MAN.

Labyrinthe fluorescent

Mais le détail le plus amusant (à nos yeux) apparaît une fois la lumière éteinte. En effet, si la coque du téléphone a emmagasiné suffisamment de lumière, une fois plongée dans le noir, elle change de look pour émettre une représentation fluorescente d’un labyrinthe d’un niveau du jeu de Bandai Namco.

Au centre, on peut apercevoir l’inscription OnePlus Nord plutôt bien intégrée au labyrinthe. Signalons que lors de nos essais, le dessin fluorescent avait tendance à perdre de sa superbe assez rapidement, dans les quelques secondes qui suivent, à moins de l’avoir chargé avec une lampe du studio photo.

Interface pacmanisée

Fort heureusement, OnePlus ne s’est pas arrêté à la carrosserie, sinon cette édition limitée aurait un intérêt bien… limité (on est lundi matin, soyez indulgent). OxygenOS 11 a été pour l’occasion pacmanisé si l’on peut dire.

Dès l’allumage du téléphone, on remarque que les menus et le volet des raccourcis ont revêtis les couleurs du célèbre jeu. Ajoutons que les icônes de base du téléphone possèdent un look légèrement différent et un peu plus rétro que celle de base.

Bien entendu, le téléphone intègre des sonneries, des stickers et des fonds d’écran rappelant là encore la fameuse boule jaune. Mais pour les débloquer, il va falloir travailler.

En effet, l’expérience de ce OnePlus a été gamifiée, c’est-à-dire que pour accéder à une partie de son contenu, il faudra charger le téléphone un certain temps (on ne va pas tout vous dire non plus) et il faudra également jouer à PAC-MAN 256, préinstallé dans le téléphone.

Prix et disponibilités

Le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sera disponible le 16 novembre à midi sur la boutique en ligne de OnePlus. Pour l’acquérir, il faudra débourser 529 euros, soit 30 euros de plus que la version la mieux équipée du OnePlus Nord 2.

