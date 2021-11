OnePlus Nord 2 : voici l’édition Pac-Man qui va plaire aux nostalgiques

Après la montre connectée Harry Potter, OnePlus va chasser du Pac-Man. Le fabricant chinois a annoncé l'arrivée prochaine d'une édition limitée de son OnePlus Nord 2 autour du célèbre héros du jeu vidéo.

Comment rendre son produit encore plus fun et lui donner une nouvelle image ? En trouvant la bonne collaboration qui parle au plus grand nombre. Après la Watch Harry Potter, des partenariats avec McLaren, Star Wars ou encore Cyberpunk 2077 pour le OnePlus 8T, c’est le OnePlus Nord 2 qui s’est trouvé un nouvel acolyte.

Ce lundi, la firme chinoise a ainsi annoncé son OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition, « qui repousse les limites d’un excellent appareil pour un ensemble entièrement personnalisée pour célébrer l’une des plus grandes icônes du jeu vidéo ». Autant dire qu’il s’agit là du même téléphone que celui que nous avions testé avec plaisir, mais qui s’offre une nouvelle dimension beaucoup plus ludique.

Le plus célèbre héros rond et jaune va ainsi partir à la chasse aux fantômes sur le dernier smartphone milieu de gamme de OnePlus, histoire d’apporter à celui-ci un divertissement d’un niveau supérieur.

Une interface « gamifiée »

Pour le moment, la marque se contente de faire du teasing et ne nous a glissé que quelques détails sur son prochain appareil. On sait que son dos a été repensé pour laisser transparaître une conception à double couche avec de l’encre phosphorescente au cœur de la coque. L’appareil pourra ainsi briller dans le noir et laisser apparaître un tableau de jeu assez classique et immédiatement reconnaissable de Pac-Man. De quoi immédiatement se mettre dans l’ensemble et retrouver ses marques.

Côté interface, OnePlus promet avoir adapté son interface OxygenOS avec quelques clins d’œil au jeu et à ses personnages emblématiques. L’entreprise indique même que l’interface a été « gamifiée » pour faire honneur à son invité de marque. Comme pour la récente version Cyberpunk 2077, les icônes des applications seront notamment dans l’esprit rétrogaming du jeu, tout comme les fonds d’écran et les animations.

Le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition // Source : OnePlus Source : Weibo L’emballage du OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition // Source : Weibo

Vous y trouverez évidemment un jeu Pac-Man, mais aussi des défis à relever et des contenus exclusifs à débloquer (stickers, fonds d’écran…). En chargeant votre téléphone un certain temps, vous obtiendrez aussi quelques petits bonus. Ce OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition entend aller plus loin que la simple customisation de smartphone et proposer un modèle différent sur la forme et l’usage que la version initiale dont il reprend néanmoins tous les atouts techniques. Il n’est cependant proposé que dans une seule version avec 12 GO de RAM et 256 Go de stockage.

Selon Android Central, qui a pu avoir quelques informations supplémentaires, le jeu Pac-Man 256 sera préinstallé et un filtre de caméra dédié sera également disponible.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition sera disponible prochainement sur le site de OnePlus à 529 euros, soit 30 euros de plus que la version normale la plus dotée en mémoire en stockage, pour le plaisir d’avoir un appareil Pac-Man. En attendant de connaître sa date exacte de disponibilité, vous pouvez toujours aller patienter en faisant quelques parties sur la page dédiée du site de OnePlus.

