OnePlus 10, c’est l’énorme fuite : fiche technique dévoilée et deux grosses surprises

En collaboration avec le site indien Digit, le leaker OnLeaks croit connaître une grande partie des caractéristiques techniques du OnePlus 10. Avec, à la clé, une belle surprise au niveau de la charge et une mauvaise au niveau du design.

Pendant longtemps, le OnePlus 10 s’est montré très discret en laissant toute l’attention médiatique à son grand frère, le OnePlus 10 Pro. Mais une fois ce dernier catapulté sur le marché, les yeux se sont logiquement tournés vers son compère. En réalité, la marque chinoise n’a pas donné la moindre information à son sujet, remettant même en question son existence.

Il a fallu attendre février 2022 pour qu’une première fuite crédible au sujet du OnePlus 10 pointe le bout de son nez. Et cette fois-ci, une nouvelle discrétion d’autant plus fiable, car signée OnLeaks, tend à la fois à confirmer son existence et à dessiner les premiers contours d’une fiche technique solide sur le papier.

Un écran digne d’un haut de gamme

En collaboration avec le site indien Digit, OnLeaks a révélé une belle fournée de caractéristiques techniques. Rien n’est évidemment gravé dans le marbre, mais sache que l’intéressé est considéré comme l’un des leakers parmi les plus fiables. Trêves de bavardages, entrons dans le vif du sujet.

Le OnePlus 10 pourrait s’armer d’un écran de 6,7 pouces, OLED, en définition Full HD+. Tout ce qu’il y a de plus normal pour un téléphone haut de gamme, en somme. L’entreprise opterait aussi pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui pourrait varier entre 1 et 120 Hz grâce à la technologie LTPO 2.0.

Rappelons qu’une fréquence de rafraîchissement élevée permet d’apporter une excellente sensation de fluidité à l’usage. De son côté, la technologie LTPO 2.0 permet à l’écran de chuter très bas dans les fréquences quand cela est nécessaire, afin d’être moins énergivore. Par conséquent, l’autonomie est mieux préservée.

Une charge rapide démentielle

Sur le choix du processeur, OnePlus hésiterait entre le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ – qui n’a pas encore été annoncé – et le Dimensity 9000 de Mediatek. Pas de surprise au niveau de l’interface logicielle, puisque OxygenOS 12 tournerait sous Android 12, la dernière version majeure du système d’exploitation de Google.

Pour la photo, il y aura du changement. L’an passé, le OnePlus 9 optait pour un grand-angle de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Cette fois-ci, voici ce que OnePlus réserverait à son successeur :

Capteur principal de 50 mégapixels ;

Ultra grand-angle de 16 mégapixels ;

Capteur macro de 2 mégapixels ;

Capteur selfie de 32 mégapixels.

Deux grosses surprises, et pas des moindres, pourraient aussi être de la partie. La première concerne la recharge, qui grimperait à 150 W afin de recharger sa batterie de 4800 mAh en un laps de temps que l’on imagine très court. Visiblement, la guerre de la charge rapide bat toujours autant son plein.

Plus d’Alert Slider ?

L’autre surprise, mauvaise cette fois-ci, concerne la potentielle absence de l’Alert Slider. Ce petit curseur matériel placé sur la tranche du téléphone permet notamment de mettre son appareil en mode silencieux, sourdine ou vibrations. Ce loquet est une véritable marque de fabrique de la marque OnePlus.

Pour autant, ce ne serait pas la première fois qu’on le verrait disparaître d’un téléphone : le OnePlus Nord CE 2 en est en effet orphelin. Espérons tout de même que cela ne devienne pas une mauvaise habitude.

Aucun pari n’a été fait sur le prix du OnePlus 10. En revanche, sa date de présentation pourrait davantage intervenir au second semestre de l’année plutôt qu’au premier.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.