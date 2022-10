La OnePlus Nord Watch est là : petit prix, écran Oled et look d’Apple Watch

OnePlus dévoile sa deuxième montre, ce coup-ci pour la série Nord. Elle a tous les atouts d’un bracelet d’activité avec un bel écran Amoled au passage.

Comme à son habitude, OnePlus s’est amusé à présenter au compte-gouttes sa dernière montre connectée, la OnePlus Nord Watch. Après un premier teasing le 19 septembre dernier, suivi d’une fuite le 23 septembre, ça y est, la montre est officiellement mise en vente sur la boutique en ligne indienne du constructeur.

On y découvre ainsi la fiche technique complète de la montre, à commencer par son écran Oled de 1,78 pouce, avec une définition de 368 par 448 pixels (326 PPI), une luminosité maximale de 500 cd/m² et un ratio corps-écran de 70,7 %. Attendez-vous donc à des bordures relativement présentes, on est loin du bord à bord.

IP68 et 10 jours d’autonomie

Le boitier en alliage de zinc pèse 35,6 grammes sans le bracelet en silicone et mesure 45,2 × 37,2 × 10,4 mm : on est donc sur une montre aux dimensions très proches d’une Apple Watch SE. L’ensemble est garanti contre l’eau et les poussières par une certification IP68.

Source : OnePlus Source : OnePlus Source : OnePlus

À l’intérieur, vous trouverez une batterie relativement modeste de 230 mAh. OnePlus promet 10 jours d’utilisation. La montre est en outre équipée d’un accéléromètre à 3 axes pour mesurer vos pas et d’un capteur de fréquence cardiaque pour l’activité physique. OnePlus promet un suivi d’activités sur près de 105 sports. Elle possède en outre un capteur d’oxygène dans le sang ouvrant la voie à une mesure de la SpO². Ajoutez également 256 Mo de stockage.

Un prix sous les 100 euros HT

À ce stade, la montre ressemble plus à un bracelet d’activités avec un grand écran, ce qui peut tout à fait trouver son public. Nous en jugerons mieux une fois qu’elle sera passée en test.

Deux coloris sont proposés : bleu foncé et noir. Le prix européen et ses disponibilités sont encore inconnus. En Inde, elle coûte 4999 roupies indiennes au lancement (62 euros HT) pour un prix hors lancement de 6999 roupies (87 euros HT).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.