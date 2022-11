Le OnePlus 11 (ou 11 Pro) pourrait assez rapidement être présenté

Une certification d'un smartphone OnePlus par le Bluetooth SIG permet d'envisager de manière crédible une présentation du OnePlus 11 (ou 11 Pro) au mois de janvier 2023.

Préparez-vous, le OnePlus 11 ou 11 Pro pourrait voir le jour dans les semaines qui viennent. En effet, d’après le leaker Mukul Sharma sur Twitter, le Bluetooth SIG a certifié un smartphone dont le numéro de modèle est OnePlus CPH2451.

Le leaker explique qu’il pourrait s’agir soit du OnePlus 11 soit d’un nouveau modèle moins cher qui pourrait être le OnePlus Nord CE 3 Lite. Les deux hypothèses sont intéressantes, mais quelques éléments permettent de renforcer la crédibilité de la première.

