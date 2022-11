OnePlus 11 : son dos réserverait une belle surprise

Le OnePlus 11 se doterait d'un revêtement en céramique pour avoir un look plus sophistiqué et se démarquer de la concurrence.

OnePlus 11 ou OnePlus 11 Pro ? On ne sait pas vraiment comment s’appellera le futur smartphone attendu en 2023 avec la toute récente puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. On a cependant déjà pu avoir un aperçu de son design grâce à OnLeaks. En voyant les rendus, on peut s’attendre à ce que l’appareil se dote d’un dos en verre, mais d’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le OnePlus 11 profiterait d’un revêtement en céramique.

Digital Chat Station est un informateur très prolifique sur les réseaux sociaux, mais ses propos sont toujours à considérer avec des pincettes. Néanmoins, il a souvent permis d’ouvrir des pistes qui se sont par la suite révélées exactes. En outre, un OnePlus 11 en céramique promettrait d’être intéressant à découvrir, car il s’agit d’un élément encore peu répandu dans le monde des smartphones.

Design et caractéristiques du OnePlus 11

La céramique prétend être un matériau plus noble que le verre que l’on trouve habituellement sur le haut de gamme. Il coûte d’ailleurs plus cher, mais il est censé procurer une meilleure dissipation de la chaleur en contrepartie. En outre, en optant pour un tel design, le OnePlus 11 pourrait se démarquer des autres smartphones sur le segment très haut de gamme. Tous ces appareils sont bien partis pour se doter de la même puce, de capteurs photo très bien définis et de chargeur rapide. Des différences décisives peuvent donc se faire sur l’esthétique.

Dans sa publication, Digital Chat Station prétend aussi que le OnePlus 11 aurait un poinçon dans le coin supérieur gauche de son écran et les bordures seraient encadrées d’un châssis en métal. En outre, quelques caractéristiques supposées ont déjà fuité et la liste s’est même étoffée après un tweet du leaker Yogesh Brar. Ainsi, aux dernières nouvelles, il faudrait miser sur un écran de 120 Hz de 6,7 pouces avec une définition « 2K » (sans doute QHD+), 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, un capteur photo principal de 50 mégapixels et une expertise de Hasselblad en la matière.

Attendez-vous aussi à une batterie de 5000 mAh rechargeable avec un adaptateur de 100 W en filaire (et 50 W en sans fil). Enfin, le déploiement d’OxygenOS 13, basé sur Android 13, suit bien son cours et le OnePlus 11 devrait, selon toutes vraisemblances, sortir nativement avec cette interface.

