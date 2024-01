Trois excellentes raisons de s’intéresser aux nouveaux smartphones de OnePlus

Pour ses 10 ans, OnePlus met les petits plats dans les grands avec deux smartphones et une paire d’écouteurs. Disponibles en précommande, les OnePlus 12, 12R et les OnePlus Buds 3 sont là pour fêter dignement cet anniversaire.

Dix ans dans la vie d’un fabricant de produits tech, c’est un moment charnière. En une décennie, design et technologies ont eu le temps de faire un bond significatif. Dix ans, c’est aussi l’occasion de faire le point sur les réussites passées et surtout d’annoncer les évolutions futures.

Et c’est exactement ce qu’a choisi de faire OnePlus. Pour son anniversaire, le constructeur vient d’annoncer et de lancer ses tout derniers smartphones premium, le OnePlus 12 et son cousin le OnePlus 12R. Pensés pour les usages intensifs comme le jeu mobile, ils proposent une fiche technique en conséquence : charge ultra-rapide SUPERVOOC, très bel écran AMOLED, résistance à la pluie et la promesse de performances inchangées pendant 4 ans. Pendant toute la durée des précommandes de ces smartphones, le constructeur affiche des offres très séduisantes :

le OnePlus 12 en version 16 +512 Go profite de 100 euros de remise immédiate jusqu’au 6 mars 2024 et passe ainsi à 999 euros. Il est livré avec, au choix, les OnePlus Buds Pro 2 ou une coque jusqu’au 6 février 2024 ;

en version 16 +512 Go profite de jusqu’au 6 mars 2024 et passe ainsi à 999 euros. Il est livré avec, au choix, les OnePlus Buds Pro 2 ou une coque jusqu’au 6 février 2024 ; le OnePlus 12 12 +256 Go est disponible à 969 euros et est livré avec, au choix, les OnePlus Buds Pro 2 ou une coque jusqu’au 6 février 2024 ;

est disponible à 969 euros et est livré avec, au choix, les OnePlus Buds Pro 2 ou une coque jusqu’au 6 février 2024 ; le OnePlus 12R est à 699 euros et est livré avec, au choix, les OnePlus Buds Pro 2 ou une coque ;

et est livré avec, au choix, les OnePlus Buds Pro 2 ou une coque ; les OnePlus Buds 3 profitent de 10 euros de réduction avant le 5 février passant ainsi à 89 euros et profitent de 20 % de remise s’ils sont commandés avec un smartphone OnePlus.

Deux nouveaux smartphones haut de gamme, de nouveaux écouteurs sans-fil : voici tout ce qu’il faut savoir sur les nouveautés de OnePlus, en trois points, pas plus.

OnePlus 12 : le premium parmi les premium

Avec son OnePlus 12, le fabricant a l’ambition de condenser ce qu’il se fait de mieux sur le marché, à commencer par son SoC. Avec un Snapdragon 8 Gen 3, OnePlus prouve qu’il est possible d’intégrer la meilleure puce disponible sur le marché en 2024 à un tarif inférieur à 1000 euros (en version 12 +256 Go). Pour asseoir les performances de son tout dernier flagship, le fabricant lui a d’ailleurs intégré Trinity Engine, un outil logiciel made in OnePlus pensé pour rendre l’expérience utilisateur plus rapide et plus fluide.

Pour répondre aux exigences des utilisateurs friands de jeux mobiles, OnePlus a également mis les bouchées doubles sur son écran. La dalle LTPO+ de 6,82 pouces offre un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Cela signifie que votre smartphone adaptera son taux de rafraichissement en fonction de votre activité : élevée pour supporter une session gaming et plus faible si vous êtes juste en train de lire un article. Mieux, le constructeur utilise également la technologie ProXDR sur ses écrans pour adapter automatiquement la luminosité en fonction de ce qui est affiché à l’écran. Résultat, les images offriront une exposition parfaite, dans les zones les plus claires comme les plus sombres. Pour encadrer ce grand smartphone, OnePlus a choisi un design élégant et surtout solide : Verre Cornilla GlassVictus 2 à l’avant, et dos en verre mat antidérapant, coloré d’un vert émeraude aux reflets satinés ou d’un noir sobre, mais élégant à l’arrière.

Dernier point fort du OnePlus 12 : son appareil photo. Conçu en partenariat avec Hasselblad, il s’équipe de l’un des tout derniers capteurs de Sony : le LYT-808 de 50 mégapixels. Nouveaux venus sur le marché, les capteurs LYT (pour Lytia) sont plus grands (1/1,4 pouce) et bénéficient d’une « structure de pixel de transistor à double couche » permettant d’augmenter sensiblement la qualité des photos, y compris en faible lumière. À ce capteur principal s’ajoutent deux autres modules :

un capteur de 48 mégapixels dédié à l’ultra-grand-angle ;

dédié à l’ultra-grand-angle ; un capteur de 64 mégapixels équipé d’un téléobjectif x3 périscopique optique et x6 en recadrant dans l’image (sans perte de qualité, donc).

Pensé pour un usage intensif, le OnePlus 12 est endurant avec une batterie de 5400 mAh et une charge rapide SUPERVOOC 100W qui garantit une charge de 0 à 100 % en moins de 30 minutes. En usage classique, le smartphone garantit a minima 1,5 jour d’autonomie.

Le OnePlus 12 est disponible à partir de 969 euros en Vert Émeraude et en Noir et propose les deux configurations suivantes :

une version 12 +256 Go de stockage ;

une version 16 +512 Go de stockage.

OnePlus 12R : le meilleur de OnePlus à prix contenu

Proche de son cousin le OnePlus 12, le 12R offre un condensé des meilleures innovations de OnePlus sans en avoir le prix puisque le smartphone est proposé à seulement 699 euros.

Pour ce tarif, OnePlus fait assez peu de compromis puisque ce modèle 12R propose un écran de 6,78 pouces regroupant les mêmes technologies d’écran que le OnePlus 12. Sa batterie de 5500 mAh est un peu plus puissante et profite de la même charge rapide SUPERVOOC 100 W. Bonne nouvelle, son design est, lui aussi, très semblable au One12Plus, tant dans sa conception technique que dans son aspect visuel : même matériau de protection de l’écran et un dos en verre du plus bel effet.

Côté processeur, le OnePlus 12R bénéficie d’un Snapdragon 8 Gen 2, la meilleure puce des smartphones haut de gamme de 2023. Pour le soutenir, à l’instar du OnePlus 12, il est équipé de Trinity Engine, un algorithme qui assure une navigation optimisée et ultra-fluide.

La photographie est également à l’honneur avec un triple module composé de :

un capteur principal de 50 mégapixels ;

; un capteur dédié à la prise de vue à l’ ultra-grand-angle de 8 mégapixels ;

de 8 mégapixels ; un capteur dédié à la prise de vue macro de 2 mégapixels.

Le OnePlus 12R se présente donc comme une alternative au OnePlus 12 sans pour autant rogner sur la qualité de fabrication et les technologies intégrées au smartphone. Pour un prix très contenu de 699 euros, le constructeur propose un produit premium qui bénéficie d’un processeur solide, d’un appareil photo extrêmement complet et d’une batterie puissante à la vitesse de charge hyper rapide. Le OnePlus 12R est disponible en deux coloris bleu et noir au prix de 699 euros dans sa version 16 +256 Go.

OnePlus Buds 3 : le bon son au bon prix

Pour aller avec ses nouveaux smartphones, OnePlus a également présenté une nouvelle paire d’écouteurs true wireless : les OnePlus Buds 3. Positionnés à un tarif de 99 euros, les derniers écouteurs intra du constructeur chinois promettent de très belles performances sonores. Équipés de l’Active Noise Cancellation (ANC), les OnePlus Buds 3 promettent d’éliminer jusqu’à 49 dB du bruit ambiant et pas moins de 99,6 % d’élimination des bruits parasites. Certifiés par le célèbre institut allemand TÜV Rheinland, les nouveaux écouteurs de OnePlus garantissent une « suppression du bruit haute performance ».

Mieux, le système de suppression du bruit ambiant est adaptatif et peut, en cas de besoin, diminuer. Vous pouvez ainsi passer d’une suppression de 49 dB à 20 dB ou 10 dB en fonction de vos besoins. L’option peut être réglée automatiquement ou manuellement et permet de s’adapter à votre environnement. S’il est plutôt calme, un ANC réglé à 10 dB sera suffisant. Dans un environnement plus bruyant, 49 dB supprimés sauront faire la différence sur votre confort d’écoute.

En complément, les OnePlus Buds 3 profitent d’un mode transparence qui permet de conserver, de manière égale, le son provenant de vos playlists et le son ambiant. Une fonctionnalité très utile si vous souhaitez écouter une annonce faite dans les transports en commun ou s’il vous faut être attentif à ce qui vous entoure avant de traverser la chaussée.

Côté batterie, ces petits écouteurs sont faits pour durer. Non contents de promettre une autonomie de 10 heures sur une seule charge et 44 heures au total avec recharge via le boitier (ANC désactivé), il ne leur faut que 10 minutes de charge pour retrouver sept heures d’autonomie.

Les OnePlus Buds 3 profitent aussi d’une connexion Bluetooth 5.3 qui garantit une stabilité de la connexion à toute épreuve ainsi que de Google Fast Pair qui permet aux écouteurs de se connecter à deux appareils et de changer d’appareil source en un tournemain. Les OnePlus Buds 3 sont disponibles en précommande au prix de 89 euros au lieu de 99 euros jusqu’au 5 février.