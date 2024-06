La OnePlus Pad 2 aurait de la puissance à revendre

Un appareil One Plus est apparu dans des résultats de benchmarks : il s'agirait de la OnePlus Pad 2. De quoi en apprendre un petit peu sur cette future tablette, qui pourrait également être une Oppo Pad 3.

L’année dernière sortait la OnePlus Pad : une tablette tactile signée OnePlus (la première de la marque) lancée à 500 euros, sur le segment milieu de gamme. La marque s’apprêterait à renouveler l’expérience avec une OnePlus Pad 2 qui monterait en gamme.

Une OnePlus Pad 2 qui promet de belles performances

C’est GSMArena qui a fait la découverte en regardant des tests de performance du Geekbench, une application de benchmark, que nous utilisons notamment pour tester les performances des smartphones et tablettes.

On apprend qu’un appareil OnePlus baptisé OnePlus OPD2404 est équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3, le dernier SoC de Qualcomm et le plus puissant disponible sur le marché. Geekbench nous apprend également d’autres détails sur l’appareil : il fonctionne sous Android 14 et est doté de 8 Go de RAM.

Concernant les performances, l’appareil a atteint 2103 points en monocœur et 6296 points en multicœurs. Des résultats certes très bons, mais qui sont moindres par rapport aux smartphones qui sont équipés du même SoC. L’hypothèse la plus plausible, c’est que cette potentielle OnePlus Pad 2 testée est une version de préproduction, qui n’est donc pas finie.

Et si c’était aussi l’Oppo Pad 3 ?

Les rumeurs que l’on trouve affirment qu’il y aurait également une Oppo Pad 3 et qu’elle serait en fait une OnePlus Pad 2 rebaptisée. Les deux marques appartiennent au même groupe et ont déjà sorti des tablettes similaires en tout point (sauf le logo). Les fuites autour de l’Oppo Pad 3 indiquent qu’elle serait équipée d’un Snapdragon 8 Gen 3, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Côté écran, on aurait droit à une dalle LCD de 12,1 pouces avec une luminosité maximale de 900 cd/m². Sur le volet photo, c’est un capteur photo de 13 Mpx qui serait placé à l’arrière et un capteur de 8 Mpx pour les selfies. Enfin, cette tablette Oppo aurait droit à une batterie de 9510 mAh et pourrait être rechargée à une puissance maximale de 67 W.

Pour le moment, on ignore quand est-ce que l’une ou l’autre sortiront, ainsi qu’à quel(s) prix, si elles sortent un jour. Par ailleurs, OnePlus a lancé il y a quelques mois la OnePlus Pad GO, une version plus abordable que sa Pad originelle.