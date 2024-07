Cette montre connectée OnePlus arrive très bientôt : on s’attend à un bon prix

Ce 16 juillet, OnePlus présentera la OnePlus Watch 2R, une montre connectée qui souhaite proposer un bon rapport qualité/prix en reprenant ce qui faisaient les forces de la Watch 2. Une fuite vient révéler beaucoup de détails techniques sur ce modèle attendu.

Il n’y a pas que Samsung qui présente des montres connectées cet été, avec ses Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. OnePlus aussi a un programme pour l’été : ce 16 juillet, la marque va présenter le OnePlus Nord 4, la tablette OnePlus Pad 2, les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro ainsi que la montre connectée OnePlus Watch 2R.

Une OnePlus Watch 2R très prometteuse

C’est le leaker Ishan Agarwal qui révèle sur X certains détails de la successeure de la OnePlus Watch 2. Tout d’abord, elle serait équipée de la puce Snapdragon Wear W5, couplée à une puce basse consommation BES2700. De quoi alimenter un écran tactile Amoled de 1,43 pouce, qui devrait proposer une luminosité maximale de 1000 cd/m². Le système d’exploitation ne serait pas une surprise : la OnePlus Watch 2R tournerait sous Wear OS.

Côté autonomie, OnePlus avancerait une endurance de 100 heures maximum. La Watch 2R devrait pouvoir se recharger rapidement grâce à la technologique propriétaire VOOC. Sur le volet sportif, on profiterait d’un GPS à double fréquence et de plus de 100 modes de sport, ce qui est assez classique. Pour aller dans l’eau (ou dans la poussière), cette montre serait certifiée IP68 : de quoi pouvoir plonger jusqu’à 2,5 mètres sous l’eau.

Dans la directe lignée de la précédente montre connectée OnePlus

Pour rappel, la OnePlus Watch 2 permettait d’aller sous l’eau jusqu’à 5 mètres de profondeur. C’est l’une des rares concessions techniques que ferait le constructeur pour baisser le prix de sa montre. Comme le fait remarquer GSMArena, l’autre changement serait l’adoption d’un châssis en aluminium sur la Watch 2R, contrairement au châssis en acier inoxydable de la Watch 2.

La OnePlus Watch 2R devrait être proposée en vert forêt ainsi qu’en gris métallique. On s’attend à ce qu’elle soit proposée à un tarif plus abordable que la Watch 2, lancée en février à 329 euros.