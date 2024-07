Le OnePlus Nord 4 serait moins cher que prévu

Design, caractéristiques, on en sait déjà beaucoup sur le OnePlus Nord 4. Aujourd'hui, c'est son prix pour le marché indien qui fuite.

OnePlus dévoilera son Nord 4 lors d’un évènement le 16 juillet prochain à Milan. Après avoir découvert une partie de ses caractéristiques techniques et même son design au global grâce à une indiscrétion de @OnLeaks et @AndroidHealines, c’est aujourd’hui son prix qui fuite.

Attention, ce n’est qu’une estimation puisqu’il s’agit-là du tarif évoqué pour le marché indien. Selon les informations de @TechHome100, il serait de 27 999 roupies indiennes avec les offres bancaires locales, mais de 31 000 ou 32 000 roupies en prix de base, soit environ 350 euros, pour un modèle avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

À cela, il faut ajouter les 20 % de TVA, ce qui nous mène à 420 euros. Si ce prix est confirmé, il marquerait une légère baisse par rapport à son prédécesseur. Le OnePlus Nord 3 avait été lancé à 449 euros en France.

Un milieu de gamme performant sur le papier

Pour rappel, ce OnePlus 4 vient attaquer le marché du milieu de gamme avec une proposition assez intéressante sur le papier. Il affiche un design travaillé avec un dos en deux aspects : mat et brillant.

Sa face avant serait occupée par une grande dalle Amoled de 6,74 pouces compatible 120 Hz. Deux modules photos à l’arrière dont un ultra grand-angle de 8 Mpx qui vient appuyer le grand-angle de 50 Mpx.

Pour animer le Nord 4, OnePlus aurait opté pour la plateforme Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Apparu dans un premier benchmark, ce smartphone démontre une belle capacité à se frotter aux meilleurs smartphones de son segment.