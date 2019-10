Attendu pour le 10 octobre, le OnePlus 7T Pro se dévoile à travers de nouveaux rendus HD. Des images qui permettent de voir à quel point il devrait ressembler au OnePlus 7 Pro.

Si OnePlus a annoncé son OnePlus 7T le 26 septembre dernier, la marque chinoise a pour l’instant laissé de côté sa déclinaison « Pro ». Celle-ci est attendue pour une présentation le 10 octobre, mais de nouvelles images publiées sur Twitter par le leaker bien informé Ishan Agarwal permettent déjà d’en découvrir tous les angles.

Some Very High Quality Renders of the OnePlus 7T Pro 'Haze Blue' colour option. Doesn't look much different from the OnePlus 7 Pro Nebula Blue. Do you like it? Want the High Res Wallpaper? #OnePlus7TPro #OnePlus7TSeries #OnePlus7T #OnePlus pic.twitter.com/3pt4c2ByKF

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 6, 2019