Que pensez-vous du OnePlus 7T Pro ?

Cette semaine, OnePlus a présenté son nouveau smartphone haut de gamme. Son manque de nouveautés entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro peut cependant prêter à confusion ? Donnez-nous votre avis dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, OnePlus a profité de son événement à Londres pour faire une piqûre de rappel concernant le OnePlus 7T, mais aussi pour présenter officiellement son tout dernier smartphone haut de gamme, le OnePlus 7T Pro — également décliné en McLaren Edition.

Parmi les nouveautés de ce 7T Pro par rapport au 7 Pro lancé en début d’année, on peut citer l’intégration du nouveau Snapdragon 855+ de Qualcomm, optimisé pour les jeux. Et puis… c’est à peu près tout. Sur le papier, on retrouve exactement le même design, le même écran, les mêmes modules photo et une batterie un peu plus importante. Outre les nouveautés logicielles — comme la possibilité de filmer en 4K à 60 FPS sur l’ultra grand-angle — qui viendront également sur le modèle précédent, on peut donc citer une puce plus puissante et un autofocus laser au dos. Des nouveautés dans les marges qui, en tous cas sur le papier, ont eu du mal à nous convaincre de l’attrait de ce nouveau modèle. Surtout que le OnePlus 7T a déjà repris une grande partie de ce qui faisait l’attrait du OnePlus 7 Pro, comme l’écran 90 Hz ou la polyvalence en photo.

Mais vous, qu’en pensez-vous ? Partagez-vous notre avis selon lequel le OnePlus 7T Pro fait tache dans le catalogue du constructeur, ou y voyez-vous un véritable intérêt à même de remplacer l’ancien modèle ? Parce que de fait, la question entre le choix du OnePlus 7 Pro et celui du OnePlus 7T Pro ne se pose pas vraiment. À sa sortie, prévue à la fin du mois, le nouveau modèle remplacera l’ancien sur les sites de e-commerce.

Aucun d'intérêt, il n'ajoute rien aux 7T et 7 Pro

Il est hyper puissant et design, je l'adore

De toutes façons OnePlus c'était mieux avant

