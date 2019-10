OnePlus remet à jour sa gamme de smartphones, mais quelles sont réellement les différences entre ces nouveaux appareils et leurs prédécesseurs ?

Les rumeurs autour des OnePlus 7T et 7T Pro étaient nombreuses et on s’attendait déjà à ce que OnePlus allait présenter ce 10 octobre sur la scène à Londres. Si la surprise n’est pas au rendez-vous, l’incompréhension en revanche est bel et bien là avec une gamme aux évolutions parfois difficiles à voir ou à comprendre. On fait donc le point sur les nouveaux appareils de la marque et leurs différences avec le OnePlus 7 Pro.

Fiches techniques des OnePlus 7T, 7T Pro et 7 Pro

Modèle OnePlus 7T Pro OnePlus 7T OnePlus 7 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Android 9.0 Interface constructeur OxygenOS OxygenOS N/C Taille d'écran 6.67 pouces 6.55 pouces 6.67 pouces Définition 3100 x 1440 pixels 2400 x 1080 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 516 ppp 402 ppp 516 ppp Technologie OLED OLED OLED SoC Snapdragon 855 Plus Snapdragon 855 Plus Snapdragon 855 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 640 Qualcomm Adreno 640 Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go 6 Go, 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx 16 Mpx 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 4K@60 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Réseaux N/C N/C LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C USB Type-C Batterie 4085 mAh 3800 mAh 4000 mAh Dimensions 75.9 x 162.6 x 8.8mm 74.44 x 160.94 x 8.13mm 75.8 x 162.6 x 8.8mm Poids 206 grammes 190 grammes 206 grammes Couleurs Bleu Argent, Bleu Noir, Or, Bleu Prix 639€ Fiche produit Fiche produit | Test Fiche produit | Test

Design et écran

Depuis le OnePlus 5, le design des smartphones de la marque a évolué par petites touches, gardant dans les grandes lignes une esthétique similaire, simple et toute en rondeurs pour faciliter la prise en main. Avec le OnePlus 7 Pro, le constructeur chinois intégrait pour la première fois un écran incurvé sur les bords sur l’un de ses produits, avec un design totalement borderless et sans encoche.

Cinq mois plus tard, OnePlus a dévoilé le OnePlus 7T avec sa petite encoche en forme de goutte d’eau, son écran plat avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et surtout son triple module photo englobé dans un cercle protubérant volumineux. Ce n’est que quelques semaines plus tard que l’on a découvert le OnePlus 7T Pro, portrait craché de son prédécesseur, le 7 Pro.

Autrement dit, deux écoles s’affrontent : d’un côté l’encoche pour conserver un appareil frontal intégré, et de l’autre l’écran totalement bord à bord, sans imperfections, mais avec un appareil photo de façade motorisé. Dans tous les cas, le 90 Hz est désormais de la partie et semble bien parti pour rester sur tous les modèles. C’est là une bataille entre le style et la praticité (notamment pour la reconnaissance faciale), où chacun trouvera son bonheur d’un côté ou de l’autre.

La bonne nouvelle, c’est que OnePlus calibre toutes ses dalles OLED avec beaucoup de soin et l’image est très belle, quel que soit le téléphone de la marque. La mauvaise, c’est qu’un utilisateur de OnePlus 7 Pro ne verra absolument aucune différence avec un OnePlus 7T Pro.

Une différence néanmoins subsiste : les OnePlus 7 Pro et 7T Pro sont en 1440p tandis que le OnePlus 7T est en Full HD+. Une différence cependant minime au quotidien.

Performances et interface

Du côté des performances, le OnePlus 7 Pro est équipé d’un Snapdragon 855 et de 6, 8 ou 12 Go de RAM. La génération 7T passe quant à elle au Snapdragon 855+, une version overclockée de la puce précédente, permettant sur le papier de déployer 15 % de puissance en plus. Elle est couplée à 8 Go de RAM, ou 12 Go pour le 7T Pro McLaren Edition.

La gamme est donc un peu plus claire désormais pour ce qui est de la mémoire vive, mais l’évolution n’est pas flagrante, d’autant que la génération de début d’année était déjà très fluide en toutes circonstances. La différence ne devrait donc pas être notable au quotidien, même entre les versions avec 6, 8 ou 12 Go de mémoire.

L’interface est quant à elle similaire sur les trois smartphones puisque la génération 7 peut d’ores et déjà profiter d’Android 10, la version embarquée sur les 7T et 7T Pro.

Appareil photo

Au niveau de la photo, on retrouve un agencement peu ou prou similaire sur les trois appareils, à savoir un capteur IMX586 de 48 mégapixels (photosites de 1,6 µm après le pixel binning réduisant à 12 Mpx) avec objectif stabilisé ouvrant à f/1,6 comme module principal, un ultra grand-angle de 16 Mpx avec un champ de vision de 117° et un objectif ouvrant à f/2,2, et un téléobjectif de 8 Mpx sur les Pro et de 12 Mpx sur le 7T.

Oui, vous avez bien lu, le OnePlus 7T est mieux pourvu que les OnePlus 7 Pro et 7T Pro. On pourrait imaginer que son capteur de 12 Mpx possède des photosites plus petits, mais ce n’est pas le cas : dans un cas comme dans l’autre, ils font 1 µm. Le reste des nouveautés de la gamme 7T, notamment le mode macro, est logiciel, et devrait donc arriver sur le OnePlus 7 Pro rapidement.

Malgré la différence de mécanisme à l’avant, on retrouve un capteur de 16 Mégapixels sur les modèles Pro ou sur le OnePlus 7T, avec la même qualité générale.

Autonomie et charge rapide

La taille de la batterie est le dernier point de détail à varier entre les trois modèles : le OnePlus 7T embarque un accumulateur de 3800 mAh, le OnePlus 7 Pro de 4000 mAh et le OnePlus 7T Pro de 4085 mAh. Le OnePlus 7T ayant un écran plus petit, la différence n’est cependant pas particulièrement notable au quotidien.

Par ailleurs, alors que le OnePlus 7 avait une recharge rapide à 20 W, le OnePlus 7T récupère la même charge rapide à 30 W que les OnePlus 7 Pro et 7T Pro. Les trois se rechargeront donc très rapidement.

Comme d’habitude, aucun des trois ne profite aujourd’hui de la charge sans fil. Pour cela, il faudra attendre le OnePlus 8.

Le prix

Bien évidemment, les petites différences vont se sentir sur le prix. Le OnePlus 7 Pro va disparaître de la vente, remplacé par le 7T Pro à partir du 17 octobre.

Le OnePlus 7T est disponible à 599 euros

Le OnePlus 7T Pro est disponible à 759 euros

Pour en savoir plus sur ces smartphones, n’hésitez pas à consulter nos tests et prises en main :

