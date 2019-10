Après la mise à jour des OnePlus 7 et 7 Pro vers Android 10, le fabricant chinois passe à ses plus anciens smartphones. Comme la marque l’avait promis, c’est désormais aux OnePlus 6 et 6T de recevoir une mise à jour vers la dernière version du système. Pour le moment il s’agit simplement d’une beta ouverte, mais la version définitive devrait suivre.

En plus de passer à Android 10, la mise à jour apporte les éléments suivants :

nouvelle apparence de l’interface

nouveau système de permission pour la localisation

possibilité d’ajouter le paramètre de forme des icônes aux réglages rapides

nouveau système de navigation par geste

ajout de l’espace de jeu réunissant tous les jeux installés

blocage des SMS par mot clé

OnePlus ne donne pas plus d’information sur un éventuel calendrier de déploiement de sa mise à jour. Le fabricant a également promis de mettre à jour les OnePlus 5 et 5T par la suite.

Pour télécharger la beta c’est par ici :

Veillez à bien lire les instructions de OnePlus concernant l’installation de cette beta avant de prendre votre décision. Notamment concernant les bugs connus et la suppression des données entraînée par l’installation.