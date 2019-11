Utilisateurs de OnePlus 6T et 6, soyez heureux ! La mise à jour Android 10 d'OxygenOS est en cours de déploiement en version stable et finale.

OnePlus est réputé sur le marché comme l’un des constructeurs ayant le meilleur suivi de ses appareils. Fournissant déjà de nombreuses bêtas rapidement après la sortie d’une mise à jour importante, les déploiements des versions stables ne tardent généralement pas non plus.

Après la sortie des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro directement sous Android 10, les OnePlus 7 classiques ont profité très rapidement de la dernière version d’Android. Pour les OnePlus 6 et 6T, la mise à jour était jusque là disponible en bêta.

Android 10 en cours de déploiement sur les OnePlus 6T et 6

Elle est désormais disponible pour tous. Comme le montre XDA Developers, la mise à jour finale et stable est actuellement en cours de déploiement sur les OnePlus 6T et OnePlus 6. Ce dernier a connu un petit bug de lecteurs d’empreinte sur le premier déploiement, mais celui-ci a rapidement été corrigé et il semble avoir repris cours.

Voici la liste des changements offerts par OxygenOS 10 sur ces deux smartphones :

Mise à jour vers Android 10

Nouveau design d’interface

Permissions de localisation avancées

Personnalisation de la forme des icônes des paramètres rapides

Nouvelle navigation par geste

Game Space permet de lister tous les jeux pour un accès rapide

Meilleur Ambient Display

Possibilité de bloquer les messages spam pour l’usage de mots-clefs

Patch de sécurité d’octobre 2019

La mise à jour ne tardera pas à vous être proposée en OTA par WiFi. Pour le reste, le site officiel n’a pas encore été mis à jour pour les OnePlus 6T et OnePlus 6 afin d’offrir le téléchargement de la version complète, mais ne devrait pas tarder à l’être. Les plus habiles et impatients peuvent profiter du zip de la mise à jour OTA pour le OnePlus 6T, fourni par XDA Developers.