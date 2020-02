Le OnePlus 8 Pro serait enfin certifié résistant à l’eau (IP68)

Et si le OnePlus 8 Pro était le premier smartphone étanche de la marque certifié IP68 ? C'est ce que suggère Max J., un «serial leaker» qui a souvent vu juste jusqu'à maintenant.

L’annulation du MWC ne rime pas avec un ralentissement de l’actualité tech. Seuls les protagonistes changent. Alors que OnePlus ne prévoyait aucune annonce au salon de Barcelone, les rumeurs autour du OnePlus 8 Pro se multiplient. Dernière en date : la certification d’étanchéité IP68.

Le 15 février dernier, Max J, un leaker réputé, a révélé que le OnePlus 8 Pro serait certifié IP68. Sur son compte Twitter, il illustre l’information avec un visuel qui ne veut laisser planer aucun doute. L’image reprend la silhouette de ce qui pourrait être le OnePlus 8 Pro avec, en arrière-plan, la mention « Water ».

Max J. avait déjà prédit l’intégration d’un écran 120 Hz, information confirmée officiellement par OnePlus. Il y a quelques jours, il annonçait également la prise en charge de la recharge sans fil, grande absente des modèles précédents. L’adhésion de OnePlus au Wireless Power Consortium vaut-elle confirmation ? Il n’y a pas de fumée sans feu.

OnePlus et la certification IP68 : je t’aime, moi non plus

OnePlus a toujours eu une position ambiguë au sujet de l’étanchéité. La marque assurait que ses OnePlus 7 et 7 Pro étaient bien étanches, mais ne les certifiait pas pour autant. « Nous savons qu’une classification IP serait le moyen le plus simple de prouver la résistance à l’eau de nos smartphones, mais une certification ne permet pas de mettre en avant une expérience réelle », expliquait-elle alors.

OnePlus France se montrait plus précis. D’une part, la certification IP68 représente un coût supplémentaire et donc une hausse du prix de vente final. D’autre part, elle implique une prise en charge des réparations sous garantie en cas de défaillance.

Problème : certains consommateurs pensent qu’un smartphone étanche autorise une utilisation sous l’eau. Or, les mouvements dans l’eau modifient la pression et lui permettent de traverser la barrière d’étanchéité. Ces précisions auraient pu causer des litiges dans la gestion de la garantie et détériorer la qualité du service client. OnePlus a préféré ne prendre aucun risque. Visiblement, le constructeur a désormais les reins plus solides pour gérer ce problème. Contacté par nos soins, OnePlus France a déclaré qu’il ne commentait pas les rumeurs.