Caméra sous l'écran et montre connectée : OnePlus répond à quelques questions.

Dans une session de questions-réponses avec les fans de la marque, le patron de OnePlus a disséminé quelques indices montrant son intérêt pour les caméras sous l'écran des smartphones et pour les montres connectées.

Le patron et cofondateur de OnePlus, Pete Lau, s’est prêté à une session de questions-réponses avec des fans de la marque. Ces derniers lui ont demandé beaucoup de choses sur sa vie personnelle, sa vision du marché et ses motivations. Le dirigeant de la firme répond à beaucoup de questions, mais réussit à rester assez vague pour ne pas livrer trop d’informations non plus sur certains projets.

Toutefois, deux de ses réponses attirent un peu l’attention. L’une concerne les appareils photo dissimulés sous l’écran des smartphones, l’autre porte sur les montres connectées.

Caméra sous l’écran : la tendance

Le patron de OnePlus ne cache pas son intérêt pour les prototypes dissimulant les capteurs à selfie derrière la dalle des smartphones. « Nous sommes très attentifs au développement des caméras sous écran, car les utilisateurs aiment avoir un écran complet. Je pense que ce sera la tendance future, mais l’industrie n’y est pas encore ».

Il ne fait ainsi aucune promesse, mais laisse clairement entendre que, dans un avenir plus ou moins proche, des smartphones OnePlus pourraient profiter de cette innovation. On peut aussi émettre l’hypothèse que la marque réservera cela dans un premier temps à un concept phone. Rappelons en effet que le OnePlus Concept One profite d’un module photo arrière capable de disparaître aux yeux de l’utilisateur derrière un verre spécialement conçu à cet effet. Pourquoi pas un OnePlus Concept Two ?

En outre, il faut savoir qu’Oppo travaille déjà sur des capteurs photo frontaux cachés derrière l’écran. Or, il s’agit d’une firme appartenant au même groupe BBK Electronics que OnePlus. Les deux marques ont l’habitude de partager des technologies sur leurs smartphones respectifs, à l’instar de la charge sans fil de 30 W qu’on devrait voir sur le OnePlus 8 Pro.

Montre connectée ronde ou carrée ?

Répondant à une autre question, Pete Lau raconte un peu son point de vue sur les montres connectées. Il explique ainsi que l’autonomie et la qualité d’appel sont deux critères primordiaux sur ces produits. Sans surprise, il affirme aussi que le suivi de la santé doit jouer un rôle clé dans ce secteur et que davantage d’entreprises vont investir dans le futur.

Certes, ces propos n’ont rien de très original, toutefois c’est la manière dont le patron de OnePlus conclut son paragraphe qui nous intrigue.

« Je vais donc continuer à y prêter attention. Je suis également curieux de connaître votre avis sur la question. Préférez-vous les montres rondes ou carrées ? » Encore une fois, aucune promesse n’est faite par le dirigeant de OnePlus, mais ses propos tendent à penser que l’idée de voir une montre connectée OnePlus débarquer un jour ou l’autre sur le marché n’est pas totalement incongrue.

Un écosystème OnePlus

À titre d’information, nous pouvons aussi souligner la réponse de Pete Lau à la question « avez-vous déjà considéré un écosystème OnePlus ? ». Voici ce que dit le patron de la marque à ce sujet.

L’objectif initial de l’écosystème OnePlus est d’offrir aux utilisateurs une expérience Internet sans faille. […] La priorité sera donnée à l’internet à la maison, et nous sommes également attentifs à d’autres produits. S’il s’agit d’un élément indispensable pour une expérience Internet sans faille, nous l’envisagerons.