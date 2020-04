OnePlus 8 Pro : le voici en images avec ses trois coloris et ses quatre caméras à l’arrière

Le sérieux média allemand WinFuture vient de poster quelques informations à propos du OnePlus 8 Pro ainsi que des visuels. On découvre trois coloris ainsi que la configuration à quatre caméras à l'arrière.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront dévoilés le 14 avril prochain, c’est désormais officiel. En attendant, le média allemand WinFuture vient de publier quelques clichés du supposé OnePlus 8 Pro. Comme on s’y attendait, OnePlus n’utiliserait plus la caméra pop-up et logerait la caméra avant dans un trou sur la partie supérieure gauche de l’écran. Ce OnePlus 8 Pro serait disponible en « noir onyx » et en vert appelé « vert glacial », ainsi que dans un coloris bleu outremer (Ultramarine Blue).

Selon les dernières rumeurs, le OnePlus 8 Pro disposerait d’un écran AMOLED de 6,78 pouces de diagonale, en définition QHD + et avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Comme précédemment, les bords sont légèrement arqués vers l’arrière, ce qui devrait faciliter la prise en main de l’appareil. Cet écran offrirait le support HDR10+ avec du HDR 10 bits activé en permanence et une luminosité maximale de 1300 nits.

A l’arrière, on retrouverait deux appareils photo de 48 mégapixels, une caméra classique grand-angle (Sony IMX689) avec une ouverture f/1,78 et d’une caméra ultra grand-angle (Sony IMX586) avec une ouverture f/2,2, ainsi qu’un téléobjectif (équivalent 2x) de 8 mégapixels avec une ouverture f/2,4 et une caméra supplémentaire de 5 mégapixels utilisée pour « enregistrer des données liées à la couleur », toujours selon WinFuture. Ce OnePlus 8 Pro serait le premier smartphone OnePlus résistant à l’eau, avec une charge sans fil 30W et une charge sans fil inversée 3W.

Le OnePlus 8 aurait un coloris spécial « lueur interstellaire »

Le OnePlus 8, quant à lui, profiterait d’un coloris spécial nommé « lueur interstellaire », comme vous pouvez le voir plus bas.

Le OnePlus 8 serait équipé d’une dalle plus petite, 6,4 pouces de diagonale, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz (au lieu de 120 Hz) ainsi qu’une configuration avec trois caméras à l’arrière. Voici les caractéristiques attendues pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 Pro OnePlus 8 Taille et définition d'écran 6,78" - QHD+ 6,55" FHD+ Type d'écran Super Amoled 120 Hz Super Amoled 90 Hz Couleurs Bleu, noir et vert "Glow", noir et vert Stockage 128 à 256 Go en UFS 3.0 128 à 256 Go en UFS 3.0 RAM 8 à 12 Go en LPDDR5 8 à 12 Go en LPDDR4X SoC Snapdragon 865 5G Snapdragon 865 5G Appareil photo arrière 48 + 48 + 8 + 5 Mpx 48 + 16 + 2 Mpx Caméra frontale 16 Mpx 16 Mpx Batterie 4510 mAh 4300 Mpx Charge 30 W filaire

30 W sans fil

3 W inversée 30 W filaire Résistance à l'eau IP68 -

Enfin, il est également question d’un OnePlus 8 Lite à écran plat de 6,4 pouces cadencé à 90 Hz, mais aussi à un SoC MediaTek Dimensity 1000, laissant ainsi les puces Snapdragon 865 de Qualcomm aux grands frères. Vous trouverez davantage d’informations dans notre dossier dédié à ces smartphones.