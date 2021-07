Surprise, des écouteurs OnePlus Buds Pro seront présentés en même temps que le Nord 2

OnePlus surprend un peu son monde en confirmant le fait que des écouteurs OnePlus Buds Pro allaient être annoncés en même temps que le Nord 2, à la fin du mois de juillet.

Nous savions déjà que le OnePlus Nord 2 allait être dévoilé le 22 juillet prochain. Cependant, nous ignorions que des écouteurs true wireless allaient également être mis à l’honneur pendant cet événement : les OnePlus Buds Pro.

La marque a en effet confirmé l’existence des OnePlus Buds Pro et elle l’a fait d’une manière assez originale. Au lieu de teaser les écouteurs avec un mystérieux visuel ou avec d’alléchantes promesses, l’entreprise a préféré inviter ses utilisateurs et fans à s’inscrire à son initiative The Lab.

Testez les OnePlus Buds Pro en avant-première

Or, l’image d’entête du site dédié ne laisse aucune place au doute et évoque explicitement les Buds Pro aux côtés du Nord 2.

The Lab est un projet lancé par la marque chinoise qui permet aux personnes intéressées de postuler afin d’avoir l’opportunité de tester les écouteurs OnePlus Buds Pro ou le smartphone OnePlus Nord 2 en avant-première.

Vous pensez avoir ce qu’il faut pour devenir un influenceur tech ? Rejoignez The Lab et tentez votre chance afin d’être l’un des premiers à tester des appareils Nord 2 et Buds Pro flambant neufs.

Vers une montée en gamme

Aucune information technique n’est révélée au sujet des OnePlus Buds Pro, mais on imagine que la mention Pro signale une montée en gamme en termes de qualité audio et de réduction active du bruit.

Vous avez jusqu’au 17 juillet pour vous inscrire à The Lab. Sinon, rendez-vous le 22 juillet pour découvrir officiellement ces nouveaux produits.