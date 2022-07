Une version plus puissante de l’Oppo Find X5 Pro serait en préparation

Oppo pourrait lancer une version plus puissante de son Find X5 Pro le mois prochain. Ce smartphone qui fait déjà partie des valeurs sûres du segment haut de gamme Android aurait droit à une mise à jour en cours de cycle et embarquerait à son bord une nouvelle puce encore plus robuste.

Oppo ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Arrivé en février dernier, l’Oppo Find X5 Pro représente tout le savoir-faire de la marque chinoise en matière de smartphone et celle-ci souhaiterait continuer sur sa lancée avec un modèle revu et amélioré.

Une dernière mise à jour avant la suite

C’est le leaker Digital Chat Station qui nous informe qu’Oppo préparerait une version mise à jour de son téléphone qui accueillerait en son sein une nouvelle puce plus puissante : le Snapdragon 8+ Gen 1.

D’après lui, ce nouveau modèle serait prévu d’ici au mois d’août. Il n’indique pas ici quel modèle serait concerné par cette mise à niveau (Find X5 ou Find X5 Pro), mais il paraît plus probable qu’Oppo mette à jour son modèle Pro avec la dernière puce disponible sur le marché.

Une fin d’année chargée pour Oppo ?

Selon la source, Oppo aurait également beaucoup de nouveautés en réserve pour la seconde moitié de l’année et lancerait également deux nouveaux smartphones pliants.

La marque chinoise partirait sur un modèle à clapet semblable à ce que fait Samsung avec son Z Flip 3 et en livrerait par ailleurs un autre au format plus classique capable de se transformer en mini tablette. Celui-ci serait le successeur de l’Oppo Find N sorti en fin d’année dernière.

Elle lèverait également le voile sur la prochaine version de son interface, ColorsOS 13, ainsi que sur deux modèles de montre et bracelet que sont l’Oppo Watch 3 et l’Oppo Band 2.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.