Oppo Reno 9 Pro : sa puce n’annonce pas que des bonnes choses

Alors que la série des Reno 8 est sortie en septembre, un informateur déclare que le futur Reno 9 Pro serait équipé d'un SoC Snapdragon 778G. Ce qui est surprenant puisque la puce est déjà sortie il y a près d'un an.

Il y a quelques mois, Oppo avait lancé la série des Reno 8 en Chine, pour une sortie chez nous il y a quelques semaines. La marque travaille désormais sur la série des Reno 9. Selon Digital Chat Station, un informateur très prolifique, la version Pro de cette neuvième série serait équipée sur SoC de Qualcomm Snapdragon 778G.

Un SoC « vieux » pour un smartphone pas encore sorti

Pour cet informateur, la prochaine version Pro des smartphones Reno sera équipée du SoC SM7325, à savoir le Snapdragon 778G qui équipe déjà les Nothing Phone(1) et Honor 70 pour ne citer qu’eux. Cette puce de Qualcomm destinée aux smartphones de milieu de gamme misait sur la photo et est sortie au milieu de l’année 2021. Gizmochina, qui a relayé la nouvelle, penche pour un lancement du smartphone au cours du dernier trimestre de l’année en Chine.

À son lancement donc, l’Oppo Reno 9 Pro serait équipé d’une puce d’il y a près d’un an et demi. On peut penser que ce modèle pourrait être lancé sur le marché européen entre le premier et le deuxième trimestre 2023. Il serait alors équipé d’un SoC daté de près de deux ans. D’un point de vue hardware, c’est très éloigné. Adopter une puce aussi ancienne permet de réduire les coûts, mais limite considérablement les mises à jour majeures possibles, son support étant généralement abandonné par Qualcomm au bout de 2 à 3 ans.

La botte secrète d’Oppo pour son Reno 9 Pro

Digital Chat Station va plus loin dans sa révélation. Il précise qu’il s’agira d’une « mise à niveau » du Snapdragon 778G. De quoi potentiellement avoir de meilleures performances, une gestion de la chauffe améliorée ainsi qu’une gestion énergétique bonifiée sur le prochain smartphone d’Oppo.

Ce tour de passe-passe a en fait déjà été réalisé par Oppo avec son Reno 8 Pro. Ce modèle est équipé de la puce Dimensity 8100-Max de MediaTek, une évolution de la Dimensity 8100.

Pour en revenir à la série des Reno 9, elle possèderait une batterie de 4500 mAh, et un SoC de la série Dimensity 8. D’ailleurs, Digital Chat Station a révélé qu’un coloris fera son apparition, à savoir le rouge, baptisé « Everything Red ».

