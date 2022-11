Oppo A1 Pro officialisé : les smartphones Samsung Galaxy A et Xiaomi Redmi Note ont un nouveau challenger

Il n'est pas encore officialisé en Europe, mais il l'est en Chine. Voici l'Oppo A1 Pro, de la série A, comme vous l'aurez deviné. Comme Samsung, cette série A est dédié au milieu de gamme. Regardons ce que l'A1 offre.

L’Oppo A1 Pro arrive avec un écran AMOLED, un appareil photo principal de 108 mégapixels et un système de charge rapide de 67 W. Sur le papier, c’est très intéressant.

Le milieu de gamme séduisant

Tout d’abord, il ressemble à un smartphone Oppo. Il est fin, avec un module caméra arrière assez proéminent. Ce module comprend uniquement deux capteurs, une caméra principale de 108 mégapixels et d’une caméra secondaire de 2 mégapixels. Tout se joue donc sur cette caméra principale, car on a ni télézoom ni ultra grand-angle.

À l’avant, on retrouve la classique encoche en forme de goutte, au lieu des trous sur l’écran que l’on a généralement. On a également un SoC Qualcomm Snapdragon 695G, du milieu de gamme avec la compatibilité 5G, avec 8 Go de RAM et même 12 Go sur la plus grosse variante. Du côté du stockage interne, c’est du classique, avec 128 Go jusqu’à 256 Go. La capacité de la batterie est de 4 800 mAh, avec un système de charge rapide de 66 W.

Oppo A1 Pro // Source : Oppo Oppo A1 Pro // Source : Oppo Oppo A1 Pro // Source : Oppo

On vous a gardé le meilleur pour la fin, à la manière d’un agent immobilier, l’écran AMOLED de 6,7 pouces est en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement élevé, jusqu’à 120 Hz. Il arrive nativement avec Android 13 et l’interface ColorOS 13, la dernière interface d’Oppo.

Pour environ 250 euros (8 Go / 128 Go) en Chine, on peut espérer un tarif sous les 350 euros en Europe. Forcément, cela peut être une alternative intéressante face aux Samsung Galaxy A et aux Xiaomi Redmi Note. Patientons maintenant jusqu’à l’officialisation en Europe pour connaître précisément la grille tarifaire.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.