Oppo Find N2 Flip en France : on sait quand arrive l’ennemi du Galaxy Z Flip

Oppo nous donne rendez-vous le 15 février pour découvrir plus en détail le tout premier smartphone à clapet de son histoire : l’Oppo Find N2 Flip. Les prix, différentes finitions ainsi que la disponibilité seront révélés durant l’événement.

Pendant longtemps, Samsung a profité d’une situation de monopole sur le marché du pliable en France. Le millésime 2023 devrait changer la donne, puisque le constructeur Oppo va lancer un concurrent au Galaxy Z Flip, que l’on connaît sous le nom d’Oppo Find N2 Flip. Cela tombe bien : une date de présentation a été officiellement communiquée.

Pour découvrir ce smartphone à clapet, rendez-vous le 15 février, à 15h30, sur cette page YouTube précise. Dans son communiqué de presse, la firme chinoise explique y vouloir révéler les différentes finitions, le prix et la disponibilité de son appareil. On imagine aisément que de plus amples informations techniques seront dévoilées.

Plein de belles promesses

Contrairement à l’Oppo Find N2 (rival du Galaxy Z Fold) que nous avons eu l’occasion de prendre en main, le Find N2 Flip 2 sera bel et bien commercialisé en Hexagone. Il faut dire que les pliants à clapet ont plus la cote que le format livre, car jugé plus pratique, mais aussi beaucoup plus abordable financièrement parlant.

Dans son communiqué, Oppo mentionne une « charnière de nouvelle génération qui ne fait aucun compromis – à la fois plus fine, plus discrète et plus résistante que celle équipant l’OPPO Find N ». De bon augure pour le futur test que nous réaliserons.

Aussi, la marque promet « des selfies d’une clarté inégalée grâce à l’écran de couverture vertical – le plus grand sur un smartphone pliant – et des fonctionnalités intuitives sans même avoir à déplier le Find N2 Flip ».

Charge rapide au menu

Par ailleurs, la recharge rapide SUPERVOOC sera aussi de la partie, apprend-on. Pour Oppo, cela fera de son modèle « le smartphone pliant le plus rapide du marché en termes de recharge ». Entre nous, ce n’était jusque-là pas très difficile face à un Samsung toujours aussi pingre en matière de charge rapide.

Pour finir, le fabricant évoque « un système photographique conçu avec Hasselblad et un processeur MediaTek Dimensity 9000+ spécialement optimisé ». On a forcément hâte de tester ce nouveau joujou. Mais avant ça, place à la conférence du 15 février : la date est en tout cas cochée dans notre agenda.

