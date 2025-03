Photo, batterie, puissance : préparez-vous, ce smartphone Oppo va faire beaucoup de bruit

Rendez-vous en avril pour la présentation officielle de l’Oppo Find X8 Ultra. La fiche technique de ce smartphone envoie déjà du lourd.

Oppo Find X8 Pro pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

C’est officiel, on sait quand le très surveillé Oppo Find X8 Ultra va être dévoilé. La marque a en effet révélé, sur le réseau social chinois Weibo, la date de présentation de son très ambitieux smartphone.

Ainsi, l’Oppo Find X8 Ultra sera dévoilé le 10 avril 2025 en Chine.

L’Oppo Find X8 Ultra sera présenté en Chine le 10 avril. // Source : Oppo via Weibo

Un Oppo Find X8 Ultra qui dépote

Rappelons que l’Oppo Find X8 Ultra promet d’être un monstre technologique. Snapdragon 8 Elite, écran « 2K », batterie d’au moins 6000 mAh, charge filaire de 100 W (80 W sans fil)… Il s’agit là déjà d’une belle mise en bouche.

Côté photo, Oppo continue de s’appuyer sur l’expertise du spécialiste Hasselblad. Au programme : quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal Sony LYT-900 d’un pouce et de 50 Mpx. On aurait aussi un ultra grand-angle de la même définition et surtout deux zooms périscopiques en x3 et x6. Un capteur supplémentaire interviendrait pour optimiser la calibration des couleurs.

Et tout cela tiendrait dans un Oppo Find X8 Ultra de moins de 9 mm d’épaisseur. Ça promet.

Oppo annonce son événement pour le 10 avril sur Weibo (post traduit automatiquement en anglais) // Source : Capture d’écran Frandroid

Plusieurs produits annoncés

En outre, en plus du Find X8 Ultra, la conférence lèvera aussi lever le voile sur les Find X8s et Find X8s Plus. La tablette Oppo Pad 4 Pro, la montre connectée Oppo Watch X2 Mini et les écouteurs sans fil Oppo Enco Free 4 seront aussi de la partie.

Pour en revenir aux smartphones, rappelons que nous avons eu droit au Oppo Find X8 Pro en France. Reste à savoir si les appareils dévoilés en Chine ce 10 avril ont des chances d’arriver en Europe.