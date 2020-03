Oppo Encore Free : les écouteurs true wireless arrivent en France

Après un lancement en chine en 2019, les écouteurs Oppo Enco Free arrivent en France. Ils marquent l'arrivée du fabricant chinois sur le marché des accessoires audio.

Le marché des écouteurs true wireless est désormais un marché bien établit et Oppo veut en être. Face aux Apple AirPods et aux Samsung Galaxy Buds Plus, il faudra désormais compter les Oppo Enco Free. Ces écouteurs ne sont pas totalement nouveaux et avaient été dévoilé en Chine en décembre 2019, ils arrivent désormais en France.

Le classique à un prix agressif

On retrouve un design assez similaire à ce que l’on trouve déjà sur le marché : deux petits écouteurs Bluetooth 5.0 à glisser dans les oreilles, et un boitier de recharger permettant de prolonger l’autonomie. Ici ce sont des écouteurs open-fit, mais Oppo fournit des embouts intra-auriculaires pour un meilleur maintient des écouteurs. Notons également qu’ils sont certifiés IPX4 contre les éclaboussures, de quoi mieux survivre face à la pluie.

Oppo promet une autonomie de 5 heures pour les écouteurs, un chiffre dans la moyenne pour cette gamme de prix, et plus de 25 heures d’autonomie avec le boitier que l’on devrait pouvoir recharger en USB Type-C en moins de 2 heures. Oppo ne mentionne aucune compatibilité avec la charge sans fil.

Prix et disponibilité

Les écouteurs Oppo Enco Free sont commercialisés à 129,99 euros en deux coloris : blanc ou noir. Ils sont pour le moment disponible sur le circuit de distribution de Fnac Darty et on peut déjà les retrouver sur le site du commerçant.