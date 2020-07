Oppo Watch : le clone de l’Apple Watch va goûter à Google Wear OS pour séduire à l’international

L'Oppo Watch va se décliner dans une version tournant sous Google Wear OS pour mieux correspondre aux goûts des consommateurs en dehors de Chine où cette montre connectée au design très similaire à celui de l'Apple Watch a déjà été présentée.

L’Oppo Watch ressemble beaucoup à l’Apple Watch avec son format carré. Nous connaissons déjà le design de ce futur produit, mais nous ne savons pas encore quand elle sera commercialisée à l’international. Quoique… D’après Android Authority, une version sous l’interface Wear OS de Google pour montre connectée — attendue depuis quelque temps — va être lancée le 31 juillet prochain.

La marque a même partagé un teaser qui indique bien que l’Oppo Watch va goûter à Wear OS.

L’Oppo Watch a déjà eu droit à un lancement en Chine en mars dernier, mais le modèle en question tourne sous la solution maison, ColorOS. Or, pour séduire les consommateurs hors de Chine, il semble en effet plus judicieux de leur proposer une expérience à laquelle ils sont déjà habitués, voire attachés.

Caractéristiques attendues pour l’Oppo Watch internationale

Un récent passage sous le radar de la FCC — le régulateur américain — permet notamment de corroborer le lancement imminent d’une version internationale de l’Oppo Watch tout en confirmant les caractéristiques attendues. En résumé, il n’y a pas de réels changements avec le modèle chinois. Il faut donc s’attendre à un écran AMOLED de 1,9 pouce, un cadran de 46 mm et une certification 5 ATM pour garantir son étanchéité même si la montre est plongée dans l’eau.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

L’Oppo Watch devrait compter sur 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, tandis que le SoC, lui, reste encore inconnu pour le moment. A priori, la montre connectée devrait proposer au moins une déclinaison 4G fonctionnant grâce à une eSIM. Pour la batterie, c’est une capacité de 430 mAh qui est évoquée. La version chinoise de l’Oppo Watch promet ainsi 40 heures d’endurance en utilisation normale et jusqu’à 21 jours avec le mode économie d’énergie. Rien ne permet de savoir si le modèle sous Wear OS pourra se targuer des mêmes performances.

La question du prix et des marchés concernés reste encore un mystère, même si on peut tout de même imaginer que la France y aura droit.