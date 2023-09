Maroc : appels et SMS gratuits chez Orange et Sosh vers les portables et les fixes

Suite au séisme survenu au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, Orange a débloqué les appels et SMS gratuits vers le pays. De quoi pouvoir prendre des nouvelles et garder le contact.

Un terrible séisme est survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Le dernier bilan officiel de l’AFP en date indique plus de 1000 personnes décédées et d’énormes dégâts dans la ville de Marrakech et plusieurs autres villes.

Appels et SMS gratuit du 9 au 16 septembre

Pour faciliter les communications vers le Maroc, Orange a annoncé sur X (anciennement Twitter) que l’ensemble des clients mobiles Orange et Sosh bénéficient des appels et envoi de SMS/MMS gratuits depuis ce samedi 9 septembre 22h.

Cette gratuité est mise en place jusqu’au 16 septembre 2023 et ne concerne pas les offres prépayées. Dans un communiqué, l’opérateur précise que l’offre est étendue à d’autres pays : « les filiales d’Orange en Belgique, Pologne, Roumanie et Slovaquie ont également annoncé la gratuité des communications vers le Maroc durant une semaine ».

Il s’agit d’une bonne solution pour permettre aux nombreuses personnes concernées en France de pouvoir prendre des nouvelles de leurs proches au Maroc et de garder le contact. On espère que les autres opérateurs nationaux suivront également cette démarche.

Si vous êtes intéressé, mais que vous n’êtes pas client de l’opérateur, et que vous ne souhaitez pas attendre l’éventuelle réponse de ses concurrents, il est possible de souscrire à un abonnement chez Orange en eSIM. Cette solution, encore compatible avec peu de smartphones, permet d’éviter d’attendre l’expédition d’une carte SIM physique, et doit en principe permettre de souscrire quasi instantanément.