Starlink a un concurrent et il est français : Orange lance son très haut débit par satellite

L'internet à très haut débit par satellite se démocratise depuis l'arrivée de Starlink. L'opérateur historique Orange lance un nouveau forfait en France.

Avec son offre Internet par satellite à 50 euros par mois, Starlink a réussi à se faire un petit nom, notamment pour les clients qui n’ont pas accès à Internet à haut débit parce qu’habitant dans une zone blanche. Aujourd’hui, Starlink permet même de se localiser et prépare un service « Direct to Cell ».

Un petit succès qui inspire. Orange France dévoile aujourd’hui sa propre offre commercialisée par la marque Nordnet.

Offre satellite à 200 Mbit/s

Cette nouvelle offre s’adresse avant tout aux personnes qui n’auront ni accès à la fibre ou qui ont un trop faible débit ADSL. Ce forfait est commercialisé à 49,99 euros par mois et promet un débit allant jusqu’à 200 Mbit/s. Le débit montant est également intéressant, jusqu’à 15 Mbit/s.

Pour se connecter au satellite, Nordnet commercialise une antenne Kit Satellite à 299 euros, ou en location pour 8 euros par mois. L’installation en option est facturée 299 euros également.

Ce nouveau forfait Nordnet est soumis à un engagement de 12 mois et implique également des frais de mise en service de 35 euros, et de livraison de 15 euros. Cela reste donc onéreux de s’inscrire au service.

Un satellite made in Europe

Là où Starlink fait appel à ses petits satellites expédiés par l’américain SpaceX, Orange est allé chercher le savoir-faire européen et français. Ainsi, l’offre d’Orange et Nordnet « s’appuie sur le satellite Eutelsat Konnect VHTS, conçu par Thalès Alenia Space à Cannes et lancé en septembre 2022 par Ariane 5 ».

Pesant 6,5 tonnes et mesurant 9 mètres de haut, Eutelsat Konnect VHTS est le plus gros satellite européen jamais conçu. Il fait partie de la nouvelle génération de satellites à propulsion électrique lancés depuis la nouvelle plateforme entièrement électrique construite par Spacebus NEO, avec le soutien financier de l’Agence Spatiale Européenne et du Centre National d’Etudes Spatiales.

La concurrence ne pourra avoir que du bon pour permettre à une plus grande population d’accéder au très haut débit en France et ailleurs.