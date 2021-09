Disney+ débarque sur les téléviseurs récents de Panasonic

Mieux vaut tard que jamais, Panasonic propose désormais l'application Disney+ sur le système d'exploitation de ses téléviseurs 4K.

C’est officiel, Panasonic propose enfin l’application Disney+ sur l’écosystème de ses téléviseurs Ultra HD commercialisés à partir de 2017. La marque explique dans un communiqué que les modèles compatibles, dotés du système d’exploitation « MyHomeScreen », profitent désormais du service de SVoD via une icône apparue dans la rubrique Applications. Il ne restera plus qu’à installer l’application en elle-même pour pouvoir en profiter (à condition bien sûr d’être abonné).

« Les téléspectateurs peuvent désormais profiter du contenu Disney+ avec la qualité d’image ‘fidèle à l’intention des créateurs’ pour laquelle Panasonic est reconnue et plébiscitée », note le fabricant nippon.

Disney+ nativement sur votre téléviseur Panasonic… à condition qu’il soit récent

Bien après certains de ses concurrents, comme par exemple LG et son écosystème WebOS qui proposent Disney+ depuis depuis mois, ou les marques utilisant Android TV sur leurs téléviseurs (c’est notamment le cas de Sony, TCL ou encore Philips), Panasonic permet donc aux utilisateurs de ses téléviseurs récents d’accéder aux contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore National Geographic, proposés entre autres par la plateforme de streaming lancée il y a un an et demi en France.

L’annonce de Panasonic est intéressante, surtout pour les utilisateurs ne souhaitant pas recourir à une box multimédia Android ou un boîtier de streaming (Nvidia Shield TV, Amazon Fire TV Stick, Apple TV…). Elle concerne en l’occurrence les téléviseurs 4K dont les références comportent les préfixes EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ, JX, précise Panasonic dans son communiqué. Cette nouveauté concerne dès aujourd’hui la France, mais aussi la plupart des pays européens.

Annoncé le 17 septembre dernier sur les téléviseurs Panasonic, Disney+ y est actuellement en cours de déploiement. Visiblement, tous les modèles concernés ne sont pas livrés en même temps. Comprenez que si Disney+ n’est pas encore accessible sur votre téléviseur Panasonic, il devrait l’être sous peu.