La Peugeot 308 électrique coûte enfin moins cher avec cette nouvelle version

En parallèle du lancement de son E-3008, Peugeot fait un petit geste sur une autre de ses voitures électriques : la E-308. La compacte bénéficie d'une nouvelle finition d'entrée de gamme, lui permettant de faire (un peu) baisser le ticket d'accès. Voici toutes ses caractéristiques.

Certes, l’actualité de Peugeot sur la voiture électrique tourne actuellement sur son E-3008. Mais la marque n’oublie pas ses autres modèles pour autant, et vient de se pencher sur sa compacte, la 308 électrique.

Cette E-308 (et son pendant break, la E-308 SW) vient ainsi de bénéficier d’une nouvelle version, dénommée E-Style, lui permettant de faire un peu baisser son tarif d’accès. Reste que la concurrence veille…

Une fiche technique identique, des équipements en moins

Commençons par ce qui ne change pas : les dessous de cette 308 électrique. L’E-308 E-Style reprend donc le moteur de 156 ch du reste de la gamme, associée à une batterie de 54 kWh (dont 51 kWh utiles). L’autonomie est affichée à 416 km selon le cycle WLTP (410 km pour le break SW), tandis que la charge rapide est confiée à un chargeur DC de 100 kW, de quoi passer de 20 à 80 % en 27 minutes.

Passons cependant à la caractéristique principale de cette finition E-Style : son prix ! Grâce à cette nouvelle version, la 308 électrique passe à 42 500 euros, aussi bien en compacte qu’en break SW. C’est 1 400 euros de moins que la précédente version d’entrée de gamme « Allure », toujours au catalogue.

Pour aller plus loin

Essai Peugeot e-308 : une très bonne voiture… mais un défaut rédhibitoire

À ceci, ajoutons que le configurateur indique d’ores et déjà une promotion, la faisant passer à 41 230 euros, tandis que la fabrication française de l’E-308 lui assure un bonus écologique de 4 000 euros.

Pour arriver à cette baisse de prix, Peugeot a dû alléger les équipements de série. Il faut ainsi dire au revoir à la caméra de recul, la navigation, les sièges avant chauffants ou les vitres surteintées.

Cependant, les jantes 18 pouces, la pompe à chaleur, le chargeur 11 kW, la climatisation automatique ou le régulateur adaptatif restent de série.

Une concurrence féroce

Reste que, même avec ce prix remisé de 42 500 euros hors bonus, la E-308 n’est pas forcément la voiture électrique la plus compétitive de son segment.

Ainsi, la Renault Mégane E-Tech profite de ses récentes baisses de tarif pour s’afficher à partir de 38 000 euros hors bonus avec une plus grosse batterie de 60 kWh, offrant logiquement plus d’autonomie (jusqu’à 470 km WLTP). La Tesla Model 3, certes plus grande, reste également féroce, débutant à 39 990 euros avec 513 km d’autonomie.

Pour aller plus loin

On a essayé la Peugeot e-308 SW, une voiture électrique qui fait l’impasse sur un élément important

La proposition de la E-308 SW reste cependant un peu plus attrayante, du fait du manque de compétiteurs. Mis à part la MG5, proposée à partir de 32 990 euros mais aux prestations moindres, peu de breaks électriques sont actuellement disponibles.