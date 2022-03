L’app Philips Hue Bluetooth profite d’une mise à jour avec de nouveaux scénarios

L'app Philips Hue Bluetooth, qui permet de contrôler des ampoules connectées de la marque, a bénéficié d'une petite mise à jour bienvenue, et ce alors qu'on pensait qu'elle allait fusionner avec l'app principale.

Philips Hue est un système d’éclairage intelligent via des ampoules connectées. En plus d’une application principale, il existe une appli Philips Hue Bluetooth qui permet de contrôler jusqu’à dix ampoules connectées de la marque en Bluetooth. Elle propose de très nombreux scénarios de lumière préenregistrés, classés dans différentes catégories telles que « Romantique », « Sérénité » ou encore « Ambiance festive ». Ces derniers sont réglés à la parfaite couleur et luminosité pour mettre en place une ambiance thématique.

Les nouveautés sur Philips Hue Bluetooth

L’app Philips Hue Bluetooth est destinée aux personnes qui ne possèdent pas de Hue Bridge. Deux applications coexistent donc, même si ces dernières devraient bientôt fusionner. Mais pour le moment, le constructeur néerlandais continue de mettre à jour l’app Philips Hue BT.

Cette dernière a ainsi profité de quelques nouveautés dans sa version 1.36.0 :

Amélioration du processus de mise à jour du logiciel sur les lumières compatibles Bluetooth

Ajout de nouvelles scènes dans les catégories « Futuriste », « Luxuriant », « Romantique » et « Fête » de la galerie de scénarios Hue

Corrections de bugs et améliorations des performances

À noter de plus qu’à partir de cette version, Android 8 au minimum est requis.

Attention, les catégories ont été réorganisées, certains scénarios ont donc changé de place. Philips continue ainsi de s’occuper de cette application, même si la migration vers l’app principale ne devrait plus tarder à l’avenir.

Philips Hue Bluetooth Télécharger Philips Hue Bluetooth gratuitement APK

