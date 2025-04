Les téléviseurs Philips gèrent désormais le HDR10+ de Netflix : pourquoi c’est un détail

Le streaming en HDR10+ proposé graduellement par Netflix pose à présent ses valises sur certains téléviseurs Philips. Le constructeur précise que tous ses modèles lancés depuis 2022 peuvent en profiter… mais il y a un mais.

Le Philips MLED910, pour illustration // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En mars dernier, Netflix annonçait qu’il proposerait désormais ses contenus en trois formats HDR distincts : Dolby Vision, HDR10 et HDR10+. Après les téléviseurs Samsung qui en profitent, le format HDR10+ fait parler de lui chez Philips… au travers de ce qui prend en fait un air d’effet d’annonce.

On apprend en effet que les téléviseurs récents de la marque (lancés à partir de 2022) peuvent désormais prendre en charge la diffusion des contenus Netflix en HDR10+. Ces contenus représentent à peu près la moitié du catalogue de la plateforme, souligne le site spécialisé FlatPanelsHD, mais attention : les téléviseurs Philips concernés sont en réalité loin d’être prédominants.

Assez peu de téléviseurs Philips concernés, au bout du compte…

Netflix précise en effet que le téléviseur doit prendre en charge à la fois le HDR10+ et le codec vidéo AV1 pour être éligible. Si le téléviseur prend en charge à la fois le HDR10+ et la norme Dolby Vision, Netflix diffusera alors en Dolby Vision. Or la plupart des modèles récents de Philips tombent dans ce cas de figure, et diffuseront donc Netflix en Dolby Vision.

Certains modèles sont néanmoins concernés. On pense par exemple au téléviseur LED Ultra HD de 74 pouces Philips 75PUS8008. Sur les téléviseurs Philips lancés en 2024 (et plus marginalement en 2025), on trouve également plus de références compatibles avec la diffusion de Netflix en HDR10+ et non Dolby Vision. De quoi rendre l’annonce un peu plus significative.

De manière générale, les téléviseurs Philips de série 7 et de série 8 commercialisés l’année dernière semblent être les plus concernés.

Quant à l’apport du HDR10+, disons qu’il s’avère surtout intéressant car permet au téléviseur de s’adapter d’une scène à l’autre en fonction des métadonnées dynamiques contenues dans le standard HDR10.

Cette annonce permet néanmoins d’apporter un peu plus de crédit au HDR10+ face à son rival le Dolby Vision. En adoptant le standard HDR10+, Netflix rejoignait par ailleurs en mars le « club » des plateformes de streaming l’ayant embrassé. C’est le cas d’Amazon Prime Video et d’Apple TV+. Disney+ devrait pour sa part sauter le pas plus tard en 2025.

