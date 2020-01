Philips innove avec ses casques Hi-Fi, rafraichissant ou à cardiofréquencemètre

Philips tenait cette semaine à Amsterdam sa conférence annuelle TV et audio. En attendant notre couverture détaillée des annonces en matière de télévision, voici les annonces audio.

Fidelio X3 : un casque Hi-Fi plus accessible

Suite à la faillite de Gibson, Philips relance cette année sa marque Fidelio, en la confiant au chinois TP Vision, qui conçoit déjà ses téléviseurs. Les deux entreprises s’attaquent pour commencer au renouvellement du casque ouvert de la gamme et lancent donc le Fidelio X3. Avec ce modèle, Philips veut proposer une alternative aux audiophiles qui n’ont pas le budget ou pas l’exigence pour se tourner vers les produits plus pointus de marques spécialisées.

Le Fidelio X3 promet un son « naturel », sans exagération des basses, « immersif », avec des oreillettes ouvertes (donc pas isolantes) et « sans compromis ». Techniquement, il repose sur des haut-parleurs en polymères de 50 mm animés par des aimants en néodyme. Il revendique une plage de fréquence allant de 5 Hz à 40 kHz et est donc labellisé Hi-Res Audio. Il est livré avec deux longs câbles tressés, l’un conventionnel, l’autre symétrique (balanced), qui sépare la masse de l’oreillette gauche de celle de l’oreillette droite pour améliorer la séparation des canaux gauche et droite en stéréo. Le représentant de Philips reconnaît que ce câble symétrique ne contribue que modestement à la qualité du casque, mais il explique qu’il s’agit de permettre aux consommateurs équipés de profiter malgré tout de la sortie symétrique de leur équipement.

Sur le plan esthétique, ce X3 mise sur des lignes épurées et des matériaux nobles : la structure est en acier noir satiné, les deux arceaux sont recouverts de cuir « écoresponsable » de la marque écossaise Muirhead, et les oreillettes sont constituées de mousse à mémoire de forme, recouverte de velours à l’intérieur et de tissu acoustique de la marque danoise Kvadrat.

Ce Philips Fidelio X3 sera commercialisé en France courant juin au prix public de 350 euros.

Casques lavables et cardiofréquencemètre pour les sportifs

Philips lance par ailleurs trois casques offrant chacun des fonctions ingénieuses destinées aux sportifs.

Pour commencer, le SH402 est un casque dont les coussinets comportent une couche de gel rafraîchissant, qui promet d’abaisser la température de la peau de 3 à 5 °C. Ces coussinets sont en outre aérés et faciles à détacher pour être nettoyés. Philips le présente comme un casque circum-aural, censé englober les oreilles et reposer sur le crâne, mais ses oreillettes ne sont pas très grandes et pourront faire de lui un casque supra-aural, reposant sur les oreilles, si elles sont grandes comme les miennes. Ce casque est par ailleurs un casque Bluetooth pliable, revendiquant un indice de résistance à l’eau et à la transpiration IPX5, une autonomie de 20 heures et une recharge rapide ajoutant 2 heures d’utilisation en 10 min de recharge.

Les SN503 sont quant à eux des écouteurs intra-auriculaires, qui présentent pour leur part la particularité d’embarquer un cardiofréquencemètre. Celui-ci permet à ceux qui n’ont ni ceinture, ni montre, ni bracelet connecté de suivre leur rythme cardiaque, via des applications comme Apple HealthKit, Google Fit, Runkeeper ou Runtastic, et via des annonces vocales. Ces écouteurs promettent eux aussi un indice de protection IPX5. Avec leur minuscule batterie, logée dans la télécommande, ils revendiquent une autonomie de 6 h avec le cardiofréquencemètre activé.

Enfin, les ST702 sont des écouteurs intra-auriculaires « True Wireless » pensés pour le sport. Ils perdent le cardiofréquencemètre, mais ils gagnent une fonction de nettoyage aux ultraviolets : lorsqu’on range les écouteurs dans leur boîtier, ce dernier émet pendant 20 secondes une lumière UV censée tuer les microbes sur les embouts en plastique. L’ensemble est toujours IPX5, les écouteurs ont toujours une autonomie de 6 h, mais l’étui permet d’ajouter 1,5 h d’autonomie en 15 min de charge, jusqu’à un total de 18 h.

Ces casques et écouteurs de sport Philips SH402, SN503 et ST702 seront disponibles en France ces prochains jours aux prix publics respectifs de 70, 130 et 200 euros.