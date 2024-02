Polestar baisse de 9000 € le prix de la plus grande concurrente de la Tesla Model 3

Alors qu'elle se fait attendre en France, la voiture électrique Polestar 2 voit déjà ses prix chuter chez nos voisins Belges, avec jusqu'à 9 000 euros de réductions (avantage client). Autrement dit, le prix d'une version grande autonomie est le même que celui avec une autonomie standard, sans compter les quelques options aussi incluses dans l'offre.

Voici une voiture que nous aimerions bien voir arriver en France, mais visiblement, Polestar, qui fait partie du groupe Geely au même titre que Volvo et Lotus, en a décidé autrement. Pourtant, le conflit judiciaire qui l’opposait à Citroën et DS est derrière elle et la marque peut aujourd’hui pleinement se lancer dans l’Hexagone.

Sauf que depuis quelques mois, c’est silence radio, et nos demandes auprès du département français de Volvo Cars concernant l’arrivée de Polestar sur nos routes sont toujours restées sans réponse concrète.

Sauve qui peut ?

Pendant ce temps, Polestar continue sa petite aventure en Europe, et nous en voyons notamment quelques-unes en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore dans les pays scandinaves, mais ce n’est pas forcément la panacée. On peut même en louer chez Hertz en France !

Mais, en cette période de ralentissement des ventes de voitures électriques en Europe (même si les ventes ont augmenté par rapport à l’année dernière à la même période), les constructeurs doivent réajuster leurs prix, notamment avec l’abandon progressif des subventions, pour continuer d’écouler leurs autos.

C’est le cas notamment de Polestar, qui vient d’annoncer une ristourne de 9 000 euros sur son best-seller, la Polestar 2, cette concurrente directe de la Tesla Model 3.

Une version grande autonomie au prix d’une autonomie standard

Comme la voiture n’est pas vendue en France, cette remise s’applique à nos voisins Belges. Et là encore, il ne s’agit pas forcément d’une remise de 9 000 euros au sens propre du terme, mais d’un avantage client sur la version grande autonomie. En effet, les clients peuvent profiter d’une plus grande autonomie (+109 km WLTP) avec un avantage d’une valeur de 5 700 euros. Ainsi, la Polestar 2 Long range Single motor est disponible temporairement au prix de la version Standard range Single motor.

Là encore, la version la plus puissante avec la transmission intégrale offre un avantage d’une valeur de 6 300 euros. La Polestar 2 Long range Dual motor est disponible temporairement au prix de la version Long range Single motor (+ 122 ch). À cela, les clients peuvent aussi profiter de plus de puissance (+55 ch), avec le pack Performance offert à l’achat d’une Polestar 2 Long range Dual motor de stock, soit un avantage de 6 500 euros.

Et pour les férus de technologies, l’Adaptive Cruise Control, le Pilot Assist et d’autres options sont désormais disponibles sur toutes les Polestar 2 de stock équipées du pack Pilot, soit un avantage de 2 500 euros. En cumulant tous ces avantages, on peut donc arriver à 9 000 euros de « remises ». Ce qui donne un prix total d’environ 50 000 euros tout de même.

Pour rappel, la berline électrique a vu son autonomie augmenter l’année dernière. Elle peut parcourir jusqu’à 655 kilomètres WLTP dans sa version Long Range dotée d’un seul moteur. La variante qui en possède deux voit son autonomie plafonner à 593 kilomètres, ce qui reste plus qu’honorable. La déclinaison Standard Range affiche quant à elle une autonomie de 546 kilomètres.