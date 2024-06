L’autonomie de la Polestar 2 électrique qui arrive en France augmente grâce à ces nouveautés

Polestar, la marque du groupe chinois Geely (Lotus, Volvo, Zeekr, etc.) arrive enfin en France, à partir de 2025. La Polestar 2, la première voiture 100 % électrique de la marque, vient d'être mise à jour pour son année modèle 2025. Au programme : une autonomie en hausse, et un design légèrement revu. Attention toutefois, le prix en profite pour augmenter.

Les voitures électriques de Polestar vont enfin arriver en France, dès 2025, alors qu’elles étaient déjà disponibles depuis plusieurs années dans le reste de l’Europe. En cause : une bataille judiciaire avec Citroën autour du logo de la marque. Mais tout cela est de l’histoire ancienne. En France, dès 2025, on pourra donc acheter les Polestar 2, Polestar 3 et Polestar 4.

La première voiture électrique de la marque, la Polestar 2, avait connu une métamorphose technique en 2023, avec l’arrivée de nouvelles versions et batteries. De quoi faire grimper l’autonomie. Le nouveau année-modèle 2025 améliore encore un peu plus la proposition comme on peut le lire dans le communiqué de presse.

Une autonomie en (légère) hausse

Du côté de l’autonomie, la batterie LG d’une capacité de 69 kWh passe à 70 kWh (et vient de chez CATL) pour la version Standard Range Single motor. De quoi faire passer l’autonomie théorique de 532 à 554 km sur le cycle mixte WLTP. En version Long Range, pas de changement de batterie, qui reste à 82 kWh, mais l’autonomie passe de 654 à 659 km.

Du côté du design, on note l’apparition de deux nouvelles teintes, et surtout l’arrivée de nouvelles jantes 19 pouces plus aérodynamiques, pour l’autonomie, ainsi qu’un nouveau design pour les jantes 20 pouces. De quoi redonner un petit coup de jeune à l’auto sans changement au niveau de la carrosserie.

Des prix en hausse (eux-aussi)

La mauvaise nouvelle, c’est que ces nouveautés font augmenter le prix de cette voiture électrique. En Belgique, les tarifs passent ainsi de 44 990 euros à 47 690 euros.

En France, les tarifs ne sont pas encore connus. Inutile d’espérer avoir accès au bonus écologique, car pour le moment, les Polestar sont produites en Chine. Une usine devrait toutefois ouvrir aux États-Unis, mais il y a fort à parier que la production sera réservée à l’Amérique du Nord.