La nouvelle Polestar 2 fait mieux que la Tesla Model 3 sur l’autonomie, mais attention à un point

Polestar a décidé d'offrir quelques améliorations à sa berline Polestar 2. Parmi elles, une autonomie en hausse ainsi qu'une consommation moins élevée. De quoi faire frémir Tesla, qui prépare tout doucement le restylage de sa Model 3. Qui reste toutefois la reine de la consommation.

Si les voitures de la marque Polestar ne sont toujours pas commercialisées en France, malgré l’accord trouvé avec Citroën, elles continuent leur vie sur les autres marchés. En début d’année, la firme suédoise a levé le voile sur sa Polestar 2 restylée. Une nouvelle version offrant une autonomie en hausse ainsi qu’un design légèrement retravaillé.

Encore plus d’autonomie

À ce moment-là, le constructeur annonçait alors pas moins de 635 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP. Une donnée très prometteuse, pouvant être atteinte avec la version Long Range, qui embarque une batterie de 82 kWh (contre 79 kWh auparavant). Celle-ci est fournie par le géant chinois CATL, qui va désormais fabriquer ses produits sur le sol européen.

Mais ce n’était pas encore assez pour Polestar, qui a décidé d’offrir de nouvelles améliorations à sa berline électrique. Dans un communiqué, le constructeur, qui appartient au groupe Geely comme Volvo ou encore Lotus annonce en effet avoir encore procédé à quelques améliorations sur la « 2 », afin de mieux rivaliser avec Tesla.

Ainsi, la berline électrique voit son autonomie augmenter par rapport à la version dévoilée au mois de janvier. Concrètement, cela signifie qu’elle peut parcourir jusqu’à 654 kilomètres WLTP dans sa version Long Range dotée d’un seul moteur. La variante qui en possède deux voit son autonomie plafonner à 591 kilomètres, ce qui reste plus qu’honorable. La déclinaison Standard Range affiche quant à elle une autonomie de 532 kilomètres.

Des données très intéressantes, qui permettent à la berline de mieux se préparer à l’arrivée de la Tesla Model 3 restylée, qui se prépare tout doucement. Pour mémoire, la berline américaine peut parcourir jusqu’à 626 kilomètres WLTP dans sa version Grande Autonomie. Attention, car pour atteindre ce chiffre, il faut bien opter pour les jantes aéro de 18 pouces. Sinon, l’autonomie tombe à 602 kilomètres.

Une consommation en baisse

Mais ce n’est pas tout, car les ingénieurs de la marque ont également retravaillé la berline afin qu’elle affiche une consommation moins importante. Résultat, celle-ci est désormais en baisse de 9 %, mais le constructeurs ne détaille pas les améliorations qui ont été apportées pour arriver à ce résultat. Il évoque simplement de plus grandes batterie et de nouveaux moteurs, sans trop en dire.

Il évoque également des évolutions logicielles, sans doute via des mises à jour OTA (over-the-air) à distance, alors que les voitures de la marque y sont compatibles, comme celles de Volvo. Il faut donc compter environ 14,8 kWh/100 kilomètres pour la version Standard Range et 16 kWh/100 km pour la déclinaison Long Range Dual Motor en prenant en compte les pertes liées à la recharge. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 affiche une consommation théorique comprise entre 14,4 et 16,5 kWh / 100 km selon les versions.

L’autonomie supérieure de la Polestar 2 face à la Tesla Model 3 ne s’explique pas par une consommation inférieure, mais par une batterie de plus grande capacité. Tesla garde la tête de l’efficacité énergétique.

Nul doute que la version restylée de Tesla fasse encore évoluer ce chiffre. Si Polestar évoque un temps temps de charge en baisse de 34 % par rapport à l’ancienne version, la puissance ne change pas par rapport à la version dévoilée en début d’année. Les deux variante Long Range peuvent alors encaisser jusqu’à 205 kW, tandis que la déclinaison Standard Range avec sa batterie de 69 kWh est quant à elle plafonnée à 135 kW, ce qui n’est pas énorme. Pour passer de 10 à 80 %, il faut compter 28 minutes pour la grande batterie et 34 minutes pour la plus petite.

Pour mémoire, la version lancée en début d’année demandait 34 minutes pour la petite batterie et 28 minutes pour la grande. Par ailleurs, les ingénieurs ont également revu l’architecture de la berline, qui devient une propulsion afin d’être plus dynamique et amusante à conduire. Reste à savoir quand ces améliorations seront disponibles, et si la berline arrivera un jour en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.