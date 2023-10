Voici des photos inédites de la future Porsche Boxster électrique, l’anti-Tesla Roadster

Si la future Porsche Boxster électrique ne devrait pas voir le jour avant 2025, quelques images inédites de la sportive circulent déjà. L’occasion d’en apprendre un peu plus à son sujet avant sa commercialisation.

Comme tous les constructeurs, Porsche va devoir passer au tout électrique au cours des prochaines années. Et pour cause, il convient de rappeler que l’Union européenne va interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035. Seules les marques enregistrant moins de 1 000 immatriculations par an seront entièrement préservées de cette mesure.

Une sportive électrique

La firme allemande devra donc se soumettre à cette obligation. Et ce même si elle devrait pouvoir continuer à vendre des modèles dotés d’un moteur à combustion, grâce à la dérogation de Bruxelles concernant le carburant synthétique. Mais cela n’empêche pas Porsche de croire aussi à l’électrification, puisqu’elle prévoit de transformer plusieurs de ses modèles.

Outre la Taycan, sa première voiture 100 % zéro-émission (à l’échappement), le constructeur allemand prévoit d’étoffer sa gamme au cours des prochaines années. Cela commencera avec le Macan, dont la nouvelle génération électrique devrait voir le jour au cours de l’année prochaine. Un prototype avait d’ailleurs été aperçu au mois d’août dernier. Mais ce n’est pas le seul projet de Porsche.

En effet, la firme basée à Stuttgart travaille également sur le développement d’une version électrique de sa 718, et plus précisément de sa déclinaison Boxster décapotable. Cette dernière ne devrait pas voir le jour avant l’année 2025, mais elle commence tout doucement à se laisser entrevoir sur les routes, elle qui est en pleine phase de tests.

Après avoir été vue au début de l’année, elle se montre encore et dévoile de nouveaux détails. Et pour cause, sur les photos relayées par le site américain Motor1, nous découvrons de nouvelles images de la sportive électrique, dont le camouflage a été légèrement allégé par rapport aux précédentes photos. L’occasion de découvrir ses lignes globales, mais surtout sa signature lumineuse définitive.

Plusieurs versions

À l’avant, cette dernière arbore quatre petits points lumineux, qui nous rappellent notamment la Porsche 911, qui ne devrait pas passer à l’électrique tout de suite. Elle sera d’abord vendue avec une motorisation hybride. Pour le moment, les informations techniques sur la future Boxster électrique sont encore rares.

Cependant, le site CarBuzz explique que le constructeur va tout faire pour que la conduite soit identique à celle d’une voiture dotée d’un bloc thermique en position centrale. Plusieurs déclinaisons seront proposées avec un ou deux moteurs électriques répartis sur les deux essieux. Ainsi, la voiture sera proposée en pure propulsion ou avec une transmission intégrale.

Si rien n’a encore été confirmé, il est fort probable que cette nouvelle génération repose sur la plateforme PPE développée par Porsche en collaboration avec Audi. Cette dernière équipera aussi le futur gros SUV allemand, qui affichera un positionnement plus haut de gamme et un prix en conséquence.

À noter que cette version électrique devrait être vendue en parallèle des anciennes variantes thermiques selon les pays. Elle devrait débarquer sur le marché dans le courant de l’année 2025 et pourrait chasser directement sur les terres de la Tesla Roadster ainsi que de la nouvelle MG Cyberster, que nous avons découvert au salon de Munich.